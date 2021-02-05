Cruzeiro 'tá on' no mercado: Morato, Bruno Tubarão e Felipe Augusto estão na mira do time mineiro

Apesar de não ter anunciado nenhum jogador de forma oficial, o Cruzeiro segue em busca de reforços para a temporada de 2021. E o time azul sonda o atacante Felipe Augusto, que defendeu o América-MG e trabalhou com Felipe Conceição no Coelho até o início de 2020, A informação sobre o interesse do Cruzeiro em Felipe foi divulgada pelo jornal O Dia e confirmada pelo L!. Conceição indicou o jogador e quis saber como estava a sua situação. O atacante não renovou com o time americano e está livre no mercado. Porém, ainda não houve uma proposta oficial para Felipe Augusto se juntar ao elenco celeste.

VEJA COMO ESTÁ A SÉRIE A DO BRASILEIRÃO. SIMULE OS JOGOS O atacante, de 28 anos, foi muito utilizado por Lisca na Série B de 2020, mesmo depois de se lesionar, quando perdeu a posição de titular para Felipe Azevedo. A Raposa também busca outros nomes para o clube, como. Morato e Bruno Tubarão, ambos do Red Bull Bragantino, para jogar pelos lados do campo. Por enquanto são interesses sem propostas oficiais. Para que Bruno Tubarão, de 25 anos, e Morato venham para o Cruzeiro, terá de ser por empréstimo, contando que a dupla siga vinculada ao time de Bragança Paulista.