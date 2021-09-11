Cruzeiro supera o calor e derrota a Ponte Preta na Arena do Jacaré

Sob forte calor, Cruzeiro e Ponte Preta conseguiram fazer um bom jogo neste sábado, 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. A Raposa, com Bruno José marcando, venceu a Macaca por 1 a 0 e chegou ao seu 10º jogo invicto. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 29 pontos, subindo para a 13ª posição e mantendo vivo o sonho do acesso. A Ponte está na “boca” da zona do rebaixamento, com 25 pontos, ocupando a 16ª colocação. O duelo em Sete Lagoas teve bons momentos e mesmo com o clima quente, as duas equipes não fugiram do jogo e buscaram o gol. Além do tento marcado por Bruno José, o triunfo da Raposa pode ser creditado a uma defesa especial de Fábio, aos 48 minutos do segundo tempo. O acesso à elite segue vivo e mais uma vez o Cruzeiro contou com a força da sua torcida que cantou o tempo todo, empurrando a Raposa para a vitória. Jogo às 11h em pleno setembro tira a qualidade da partida Um clima acima dos 30 graus, com o auge do calor às 12h, não pode render um jogo de futebol de alto nível. Cruzeiro e Ponte Preta tiveram muita vontade em campo, mas o desgaste do calor era evidente no “inverno brasileiro’. Vontade não faltou, mas ninguém conseguiu abrir o placar no primeiro tempo As duas equipes trabalharam muito na etapa inicial para buscar o gol. Houve até lances de perigo, mas as conclusões não foram certas. Todavia, o forte calor fez o rendimento das duas equipes cair. Faltou “gás” em alguns momentos. Luxemburgo vai para cima e muda o time mais uma vez O treinador da Raposa não fica esperando acontecer algo diferente do primeiro para o segundo tempo quando sua equipe não rende bem na etapa inciial. Ele promove mudanças rapidamente para melhorar a qualidade do time e neste jogo em especial, manter a energia física em alta no forte calor de Sete Lagoas. “Trocação” de golpes. jogo fica aberto Ponte e Cruzeiro resolveram tentar o gol logo nos primeiros minutos do segundo tempo, pois quem abrisse o placar teria como administrar melhor o resultado, devido ao calor intenso na Arena do Jacaré. E foi o que ocorreu. Bruno José volta e alivia o torcedor azul A boa triangulação pelo lado direito do ataque celeste resultou no gol de Bruno José, que foi dúvida a semana toda, mas, na “Hora H” compareceu e abriu o marcador na Arena do Jacaré. Marcelo Moreno se encaixa no jogo proposto por Luxemburgo O atacante, que defendeu a Bolívia esta semana, e voltou apenas na sexta-feira para a Raposa, entrou no segundo tempo, brigou na área e mostrou que é peça importante para o esquema montado por Luxa. Torcedor fez sua festa e foi premiado O cruzeirense andou 70km até Sete Lagoas, enfrentou muito calor em um estádio sem cobertura e empurrou o Cruzeiro para a vitória. Nem nos piores momentos da equipe, vaiou e acabou recompensado com o triunfo azul.