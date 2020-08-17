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Cruzeiro 'sobe' o lateral Matheus Pereira da base para o profissional

O jogador, de 19 anos, ficará à disposição de Enderson Moreira, mas também pode ser requisitado no sub-20 quando for necessário...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 19:50

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:50

Crédito: Matheus agora será mais uma opção para o técnico Enderson Moreira-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Em decisão conjunta da comissão técnica e dos gestores do futebol no Cruzeiro, o lateral-esquerdo Matheus Pereira foi incorporado ao elenco profissional da Raposa e já participou das atividades realizadas na Toca da Raposa 2 nesta segunda-feira, 17 de agosto.
O jovem, de apenas 19 anos, foi destaque com a camisa estrelada na campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Para atuar com os demais jogadores do plantel, Matheus Pereira foi submetido a testes de COVID-19, com resultados negativos para a doença. Fazendo o mesmo caminho de outros atletas formados nas divisões de base do Cruzeiro, Matheus Pereira seguirá à disposição do time sub-20, comandado pelo técnico Rogério Micale.
MATHEUS PEREIRA Nome completo: Matheus Pereira de SouzaNascimento: 21/12/2000 (São Paulo-SP)Posição: lateral esquerdoAltura: 1,72m

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