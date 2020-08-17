Cruzeiro 'sobe' o lateral Matheus Pereira da base para o profissional

Em decisão conjunta da comissão técnica e dos gestores do futebol no Cruzeiro, o lateral-esquerdo Matheus Pereira foi incorporado ao elenco profissional da Raposa e já participou das atividades realizadas na Toca da Raposa 2 nesta segunda-feira, 17 de agosto.

O jovem, de apenas 19 anos, foi destaque com a camisa estrelada na campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Para atuar com os demais jogadores do plantel, Matheus Pereira foi submetido a testes de COVID-19, com resultados negativos para a doença. Fazendo o mesmo caminho de outros atletas formados nas divisões de base do Cruzeiro, Matheus Pereira seguirá à disposição do time sub-20, comandado pelo técnico Rogério Micale.