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Cruzeiro segue se movimentando no mercado: mineiros estão de olho em Bruno Rodrigues e Marcinho

O atacante e o meia estão livres no mercado e a Raposa iniciou contatos para tentar reforçar o elenco com dois destaques da Série B...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 18:32

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:32

Crédito: Marcinho tem uma conversa mais adiantada com a Raposa para reforçar o elenco de 2021-(Lucas Almeida/Sampaio Corrêa
A temporada de competições se encerrou no Cruzeiro, mas o clube está longe de ter dias sem agitação. A Raposa começa a pensar no planejamento para 2021 e, após a chegada do técnico Felipe Conceição, que será apresentado na próxima segunda-feira, está de olho em reforços. E mira os olhos para os destaques da Série B. E dois nomes que enfrentaram o time azul no campeonato podem se tornar atletas cruzeirenses: o atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que atuou pela Ponte Preta, marcando 11 gols pela Macaca. O jogador está livre no mercado, pois se recusou a renovar com o time de Campinas. O outro sondado é o meia Marcinho, de 26 anos, ex-Sampaio Corrêa. O time mineiro já fez contato e iniciou as negociações. Ele também está sem contrato após o fim da Série B, o que pode ajudar na sua contratação. A informação dos contatos feitos pelo Cruzeiro foi veiculado pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O Cruzeiro está se movimentando no mercado e também fez uma sondagem com Wellington Paulista, que atualmente está no Fortaleza. O jogador pretende ficar no clube cearense até o fim do seu contrato, que se encerra este mês e pensa em uma renovação, o que dificultaria seu retorno ao time mineiro. A Raposa está de férias e seu ano no futebol se iniciará no fim de fevereiro, quando começa o Campeonato Mineiro de 2021. Entretanto, todo o trabalho celeste está focado em levar o time de volta à Série A do Brasileirão, em 2022.

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