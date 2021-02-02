Cruzeiro segue se movimentando no mercado: mineiros estão de olho em Bruno Rodrigues e Marcinho

A temporada de competições se encerrou no Cruzeiro, mas o clube está longe de ter dias sem agitação. A Raposa começa a pensar no planejamento para 2021 e, após a chegada do técnico Felipe Conceição, que será apresentado na próxima segunda-feira, está de olho em reforços. E mira os olhos para os destaques da Série B. E dois nomes que enfrentaram o time azul no campeonato podem se tornar atletas cruzeirenses: o atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que atuou pela Ponte Preta, marcando 11 gols pela Macaca. O jogador está livre no mercado, pois se recusou a renovar com o time de Campinas. O outro sondado é o meia Marcinho, de 26 anos, ex-Sampaio Corrêa. O time mineiro já fez contato e iniciou as negociações. Ele também está sem contrato após o fim da Série B, o que pode ajudar na sua contratação. A informação dos contatos feitos pelo Cruzeiro foi veiculado pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.