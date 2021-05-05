Cruzeiro segue investindo em jovens para o time sub-20 e contrata o meia Igor Lemos, ex-Flamengo

O Cruzeiro segue investindo em jovens para o time sub-20, que também tem potencial para jogar no profissional. A Raposa fechou a contratação do meia Igor Lemos, de 19 anos, ex-Flamengo. O jovem já fez sua estreia em uma amistoso contra a Ponte Preta, no fim de semana passado. Igor assinou contrato até abril de 2022. O meia estava sem vínculo com o Rubro-Negro desde fevereiro, o que facilitou seu acerto com a Raposa. Igor jogou na base do Fla nas equipes sub-17 e sub-18. Ele também atuou no Vasco e Tigres Brasil, ambos do Rio. - Assinei meu primeiro contrato com o Cruzeiro e dei início a um novo desafio em minha vida. Gostaria de agradecer ao clube por confiar no meu trabalho e me dar a oportunidade de vestir esta grande camisa do futebol brasileiro. Venho empolgado e dedicado a dar o meu máximo dentro e fora de campo. Que Deus venha me abençoar nessa nova trajetória e que seja repleta de conquistas, títulos e muitos aprendizados-disse em uma rede social. Além de Igor Lesmo, o Cruzeiro fechou com outros jovens para o sub-20: o lateral Ramon Rocha, o zagueiro Matheus Vieira, os meias Paulinho e Victor Diniz e o atacante Vitor Leque.