Cruzeiro segue fazendo a 'limpa' no elenco visando o ano de 2022

O Cruzeiro está fazendo uma “limpa” no elenco de 2021. A lista de dispensas na Raposa está só crescendo, que mostra a reformulação do time para a temporada 2022. Confira os nomes que não seguirão na Toca da Raposa no próximo ano. -Zagueiros: Léo Santos, Joseph e Rhodolfo-Laterais: Jean Victor e Norberto-Volante: Ariel Cabral-Atacantes: Rafael Sobis, Dudu e Felipe Augusto.Meia: MarcinhoAinda não sabem se ficam: Wellington Nem e Giovanni. O Cruzeiro tem trabalhado para reforçar o elenco e já tem acertada a vinda do zagueiro Maicon e encaminhou a chegada de Mateus Silva, ex-Ituano.