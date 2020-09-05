Cruzeiro se reúne com torcedores que protestaram na Toca da Raposa

Após um protesto de Integrantes de organizadas do Cruzeiro, neste sábado, 5 de setembro, na Toca da Raposa II, cobrando os jogadores pela campanha na Série B, membros da Raposa, receberam os manifestantes para uma reunião. A reunião teve até a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que apareceu em uma foto divulgada pelas organizadas. A conversa também teve a presença do diretor de futebol Ricardo Drubscky, Deivid, diretor técnico e do do supervisor administrativo, Benecy Queiroz. -Cobramos a postura do time que está em campo, jogadores e comissão técnica-diz uma parte do comunicado emitido pelas organizadas que foi repassado aos jogadores. Em imagens veiculadas nas redes sociais, os manifestantes pararam carros de vários jogadores e exigiram a reação na Série B. Foram cerca de 50 pessoas se manifestando no CT cruzeirense. O Cruzeiro é o 16º colocado na segunda divisão com quatro pontos em sete jogos. O time azul não vence há quatro rodadas (duas derrotas e dois empates). A desejada reação pode iniciar nesta segunda-feira, 7 de setembro, às 20h, contra o CRB, o Mineirão, pela oitava rodada da competição.