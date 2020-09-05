Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro se reúne com torcedores que protestaram na Toca da Raposa

Cerca de 50 pessoas foam ao CT cruzeirense para cobrar uma reação do time na Série B...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 18:59
Crédito: O encontro teve até a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues-(Reprodução/Cruzeiro
Após um protesto de Integrantes de organizadas do Cruzeiro, neste sábado, 5 de setembro, na Toca da Raposa II, cobrando os jogadores pela campanha na Série B, membros da Raposa, receberam os manifestantes para uma reunião. A reunião teve até a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que apareceu em uma foto divulgada pelas organizadas. A conversa também teve a presença do diretor de futebol Ricardo Drubscky, Deivid, diretor técnico e do do supervisor administrativo, Benecy Queiroz. -Cobramos a postura do time que está em campo, jogadores e comissão técnica-diz uma parte do comunicado emitido pelas organizadas que foi repassado aos jogadores. Em imagens veiculadas nas redes sociais, os manifestantes pararam carros de vários jogadores e exigiram a reação na Série B. Foram cerca de 50 pessoas se manifestando no CT cruzeirense. O Cruzeiro é o 16º colocado na segunda divisão com quatro pontos em sete jogos. O time azul não vence há quatro rodadas (duas derrotas e dois empates). A desejada reação pode iniciar nesta segunda-feira, 7 de setembro, às 20h, contra o CRB, o Mineirão, pela oitava rodada da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados