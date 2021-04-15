Cruzeiro se impõe em Natal, derrota o América-RN e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Vencendo seu quarto jogo seguido(incluindo o Campeonato Mineiro), o Cruzeiro derrotou o América-RN por 1 a 0 gol de Matheus Barbosa, nesta quarta-feira, 14 de abril, na Arena das Dunas, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. O time mineiro superou um duro adversário para avançar na competição, chegando à terceira fase. No duelo entre Raposa e Diabo, houve bastante equilíbrio, poucas chances de gol ao longo da partida, mas prevaleceu a maior qualidade da equipe azul, em outra prova de evolução do conjunto sob o comando de Felipe Conceição. Destaque para a entrada de Rômulo no segundo tempo, que deu nova vida ao meio de campo e ajustou a troca de passes, tornando a equipe mais compacta e jogando mais em direção ao gol. O rival na próxima etapa ainda será conhecido via sorteio. Mas, os bolsos ficaram um pouco mais cheios. O time celeste já havia garantido R$ 2,5 milhões em premiação na Copa do Brasil após eliminar o São Raimundo, na primeira fase. E, com o triunfo sobre o time potiguar, avançando à terceira fase, garantiu mais R$ 1,7 milhão para os cofres do clube. Equilíbrio no primeiro tempo, mas com pouca qualidade​Tanto o América-RN, quanto o Cruzeiro, não se furtaram em buscar o ataque. Tiveram muita vontade e disposição em campo. Porém, a criação de ambos os lados estava falha, sem nenhuma chance real de gol. O ponto positivo que tentaram ir à frente. Mas, faltou qualidade. Queriam ir para os pênaltis?​Em boa parte do segundo tempo, tanto o América-RN, quanto o Cruzeiro não iam ao ataque. No máximo alguns chutes de longe, sem perigo. Parecia que ambos estavam com medo de levar o gol, ao invés de buscar a vitória. Marcinho ainda está devendo​O meia tem conseguido sequência de jogos, mas até o momento não conseguiu fazer nenhuma partida no mesmo nível de seus tempos de Sampaio Corrêa, que chamou a atenção da Raposa para tê-lo no elenco de 2021. Quando se organizou, marcou o gol da classificação​A entrada de Rômulo deu nova dinâmica ao meio de campo celeste. E, além de ter arrumado o toque de bola do time, a equipe ficou mais organizada, trabalhando em espaços curtos. Em uma bela jogada, com triangulações, chegou ao gol com Matheus Barbosa, O tento que levou a Raposa à terceira fase da Copa do Brasil. A evolução do Cruzeiro começa a aparecer. Pode ficar no “ponto” na Série BMesmo não tendo feito uma partida esplêndida, o Cruzeiro mostrou melhor ocupação dos espaços, com o time mais compacto e organizado. Com alguns reforços pontuais pode chegar na Série B bem mais preparado do que em 2020. Próximos jogos​O Cruzeiro tem pela frente o Pouso Alegre, domingo, às 11h, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O América-RN volta a campo só no dia 28 de abril, contra o Potiguar de Mossoró, pelo Campeonato do Rio Grande do Norte. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​AMÉRICA-RN 0 X 1 CRUZEIRO Data: 14 de abril de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local:Arena das Dunas, em Natal (RN)Árbitro: Jefferson Ferreira de MoraesAssistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho RochaCartões amarelos: Adriano (CRU), Geovani(AME), Rafael Sobis (CRU)Cartões vermelhos:Gol: Matheus Barbosa, aos 37’-2ºT(0-1) AMÉRICA-RN (Técnico: Evaristo Piza)​Samuel Pires; Everton Silva, Alisson, Ian e Peri; Felipe Guedes e Juninho (Beto, aos 40’-2ºT); Romarinho, Caxito (Luan, aos 28’-2ºT) e Elvinho (Geovani, aos 28’-2ºT); Wallace Pernambuco CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris, aos 40’-2ºT), Matheus Barbosa e Marcinho (Rômulo,aos 25’-2ºT); Bruno José (Felipe Augusto, aos 33’-2ºT), Airton (William Pottker, aos 25’-2ºT) e Rafael Sobis