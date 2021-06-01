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Cruzeiro se aproxima de Rodrigo Pastana para a diretoria de futebol

O dirigente, atualmente no CSA, pode comandar o departamento na Raposa, O seu nome gera debates acalorados entre os torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 18:25

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:25

Crédito: Divulgação/Ascom CSA
O Cruzeiro está bem perto de anunciar o novo diretor de futebol do clube após a saída de André Mazzuco, que foi para o Santos. A Raposa negocia com Rodrigo Pastana, que atualmente trabalha no CSA. Pastana virou nome forte no time mineiro após a recusa de Alexandre Mattos, que disse ter outros projetos em mente, por isso não assumiria o clube azul. As tratativas entre o executivo e o time celeste avançaram, mesmo com críticas de torcedores nas redes sociais quanto a vinda de Rodrigo. O dirigente está no perfil financeiro e técnico para trabalhar com a Raposa na gestão do elenco do futebol profissional. Não é a primeira vez que Rodrigo Pastana está no radar celeste. Em 2019 ele recebeu uma sondagem, mas não houve um acordo na época. As conversas entre Pastana e Cruzeiro podem ter se intensificado porque o time mineiro negocia com o CSA a cessão do meia Marcinho, que não tem tido espaço com Felipe Conceição e deve deixar o clube em breve. A Raposa não comenta sobre negociações ainda não concluídas e não se pronunciou sobre Rodrigo Pastana.

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