Cruzeiro se aproxima de acordo com o lateral-esquerdo Alan Ruschel

O Cruzeiro pode fechar seu primeiro reforço para 2021. A Raposa está encaminhando a vinda do lateral Alan Ruschel, que foi campeão da última Série B pela Chapecoense. O negócio deve ser confirmado em breve e o jogador, de 31 anos assinará por dois anos com o time mineiro. O negócio foi veiculado inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmado pelo L!. Ruschel também tinha sondagem do América-MG, mas a proposta da Raposa era superior, seduzindo o atleta.

VEJA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO E CONTRA O REBAIXAMENTO A Chape tentou manter o jogador, um dos sobreviventes da tragédia área de 2016, porém, a oferta de um ano de contrato e salário menor do que o oferecido pelo Cruzeiro não agradou, com ele optando ir conversar com o time celeste. A vinda de Alan Ruschel pode resolver uma deficiência na lateral-esquerda do time mineiro, que tem no momento Matheus Pereira, vindo da base, e Patrick Brey, que dificilmente seguirá no clube pelas más atuações na Série B.