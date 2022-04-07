Cruzeiro se aproxima de acerto com o atacante Henrique Luvannor

O Cruzeiro segue em busca de reforços para a Série B e pPerto de voltar a poder registrar reforços, com o fim dos trasnfer ban, o Cruzeiro está perto de acertar com o atacante Henrique Luvannor, de 31 anos.

O jogador teve sua carreira construida no exterior, com passagens pelo futebol da Moldávia, Emirados Árabes Unidos e, por último, esteve no Al Taawon, da Arábia Saudita. O contrato com o Cruzeiro vai até o final da Série B.

Luvannor é piauiense da cidade de Campo Maior. Ele chegará a Belo Horizonte até o fim da semana, para assinar contrato e ser registrado a tempo da inscrição na Série B, que se encerra na próxima terça-feira, 12 de abril. Henrique Luvannor surgiu no cenário do Cruzeiro graças ao departamento de scout do Cruzeiro, que avaliou de forma positiva seu desempenho, com ele se encaixando no perfil buscado para a Série B: baixo custo e experiente. Ele é um atacate de força, canhoto, que jogar tanto como centroavante quanto para jogar aberto.

Luvannor não joga desde janeiro e precisará de alguns dias para se recondicionar fisicamente, antes de vestir a camisa celeste. Caso seja aprovado nos exames vai ser o sexto reforço para a Série B.

Ele se juntará a Rodolfo, Rafael Silva e Leonardo Pais, atacantes, ao goleiro Gabriel Mesquita e ao volante Neto Moura, que mbém já trabalham na Toca da Raposa. Todos aguardam a solução sobre o transfer ban para serem registrados.