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Cruzeiro se aproxima de acerto com o atacante Henrique Luvannor

O jogador, de 31 anos, estava no futebol da Arábia Saudta e já está a caminho de Belo Horizonte para exames e fechar negócio com a Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 19:57

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:57

O Cruzeiro segue em busca de reforços para a Série B e pPerto de voltar a poder registrar reforços, com o fim dos trasnfer ban, o Cruzeiro está perto de acertar com o atacante Henrique Luvannor, de 31 anos.
O jogador teve sua carreira construida no exterior, com passagens pelo futebol da Moldávia, Emirados Árabes Unidos e, por último, esteve no Al Taawon, da Arábia Saudita. O contrato com o Cruzeiro vai até o final da Série B.
Luvannor é piauiense da cidade de Campo Maior. Ele chegará a Belo Horizonte até o fim da semana, para assinar contrato e ser registrado a tempo da inscrição na Série B, que se encerra na próxima terça-feira, 12 de abril. Henrique Luvannor surgiu no cenário do Cruzeiro graças ao departamento de scout do Cruzeiro, que avaliou de forma positiva seu desempenho, com ele se encaixando no perfil buscado para a Série B: baixo custo e experiente. Ele é um atacate de força, canhoto, que jogar tanto como centroavante quanto para jogar aberto.
Luvannor não joga desde janeiro e precisará de alguns dias para se recondicionar fisicamente, antes de vestir a camisa celeste. Caso seja aprovado nos exames vai ser o sexto reforço para a Série B.
Ele se juntará a Rodolfo, Rafael Silva e Leonardo Pais, atacantes, ao goleiro Gabriel Mesquita e ao volante Neto Moura, que mbém já trabalham na Toca da Raposa. Todos aguardam a solução sobre o transfer ban para serem registrados.
Crédito: LuvannorvaisermaisumreforçoparaoataquedaRaposanaSérieB-(Divulgação/AlTaawon

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