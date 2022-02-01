Cruzeiro se aproxima de acerto com Fernando Canesin, que estava no Athletico-PR

O Cruzeiro se aproxima de fechar mais uma contratação para o seu elenco. A Raposa está por detalhes para ter o meia Fernando Canesin, ex-Athletico-PR no seu grupo de atletas. O jogador de 29 anos, que ficou livre no mercado no fim de 2021, está a caminho de Belo Horizonte para realizar exames e assinar contrato com o clube mineiro.

O staff do atleta e o clube celeste devem ter um acordo para contrato até o final deste ano, com possibilidade de renovação por outra temporada. A negociação com o jogador foi noticiada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Canesin será o segundo meia trazido pela Raposa para esta temporada de 2022, se juntando a João Paulo.

Fernando Canesin entrou no radar cruzeirense, pois está no perfil buscado pelo time azul, com boa rodagem no mundo da bola e ainda com custo zero de aquisição e salários dentro do teto cruzeirense.

O meia disputou as duas últimas temporadas pelo Athletico-PR, mas não renovou com o Furacão. O jogador fez 55 jogos com a equipe paranaense, com três gols e três assistências, conquistando o Paranaense de 2020 e a Sul-Americana do ano passado.

Canesin é de Ribeirão Preto-SP, onde começou no futebol, mas jogou pouco no Brasil, indo cedo para a Europa, atuando na Bélgica, jogando por Anderlecht e sete temporadas no Oostende.