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futebol

Cruzeiro se aproxima de acerto com Fernando Canesin, que estava no Athletico-PR

O meia esteve no Furacão nos últimos anos, participando de grandes conquistas como o Paranaense 2020 e Sul-Americana 2021...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 17:10
O Cruzeiro se aproxima de fechar mais uma contratação para o seu elenco. A Raposa está por detalhes para ter o meia Fernando Canesin, ex-Athletico-PR no seu grupo de atletas. O jogador de 29 anos, que ficou livre no mercado no fim de 2021, está a caminho de Belo Horizonte para realizar exames e assinar contrato com o clube mineiro.
O staff do atleta e o clube celeste devem ter um acordo para contrato até o final deste ano, com possibilidade de renovação por outra temporada. A negociação com o jogador foi noticiada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Canesin será o segundo meia trazido pela Raposa para esta temporada de 2022, se juntando a João Paulo.
Fernando Canesin entrou no radar cruzeirense, pois está no perfil buscado pelo time azul, com boa rodagem no mundo da bola e ainda com custo zero de aquisição e salários dentro do teto cruzeirense.
O meia disputou as duas últimas temporadas pelo Athletico-PR, mas não renovou com o Furacão. O jogador fez 55 jogos com a equipe paranaense, com três gols e três assistências, conquistando o Paranaense de 2020 e a Sul-Americana do ano passado.
Canesin é de Ribeirão Preto-SP, onde começou no futebol, mas jogou pouco no Brasil, indo cedo para a Europa, atuando na Bélgica, jogando por Anderlecht e sete temporadas no Oostende.
Crédito: Ojogadorde29anosjáestevenofuteboleuropeuenasúltimasduastemporadasdefendeuotimeparanaense-(Foto:Divulgação/SiteoficialdoOostende

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