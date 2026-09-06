'Nunca estive no Afeganistão': 6 milhões de deportados são obrigados a começar de novo em país governado pelo Talebã

Agora, a maioria está sendo obrigada a voltar, depois que os dois países vizinhos endureceram as medidas contra imigrantes sem documentação. Nazia e familiares dela não tinham documentos, mas a ONU e organizações de direitos humanos afirmam que as operações atingem também afegãos com registro oficial. O próprio Paquistão já afirmou publicamente que nem mesmo os afegãos que possuem cartões de registro estão isentos.