Cruzeiro se aproxima de acerto com Alexandre Mattos para assumir a diretoria de futebol do clube

O Cruzeiro tenta desenhar um 2022 mais produtivo, com profissionais, que, na ótica do clube, possam ajudar o clube a voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro e trilhar um novo caminho de conquistas e estabilidade esportiva e financeira. E, uma das peças desse “novo Cruzeiro” pode ser Alexandre Mattos, que foi diretor do futebol do clube nos anos de 2013 e 2014, quando a equipe foi bicampeã brasileira. Em 2020, Mattos prestou uma “consultoria” ao clube, mas não assumiu de fato o cargo, deixando a diretoria de futebol para Ocimar Bolicenho. O acerto com a Raposa está encaminhado, a informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. Assim, a diretoria de futebol vaga, desde a saída de Rodrigo Pastana, deve ficar com o executivo, que tem apoio de todas as alas do clube e de Vanderlei Luxemburgo. O anúncio pode demorar ainda, pois não há um contrato firmado e o executivo não sabe se será funcionário do Cruzeiro Empresa ou do Cruzeiro Clube, já que a Raposa está no processo de migração para a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Se o acordo for confirmado, a maior meta de Mattos será conseguir montar um elenco que consiga levar o Cruzeiro de volta à Série A no ano de 2023.