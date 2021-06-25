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futebol

Cruzeiro se acerta com o Boavista-RJ e anuncia o lateral Jean Victor

O jogador ficará na Raposa até o fim da Série B do Brasileirão...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:53
Crédito: Jean Victor vai reforçar a lateral-esquerda da Raposa na segunda divisão-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro confirmou, na tarde desta sexta-feira, 25 de junho, a chegada do lateral esquerdo Jean Victor para reforçar o plantel cinco estrelas. Com 26 anos, o atleta, que estava no Boavista-RJ, assina com a Raposa em definitivo até o fim do Campeonato Brasileiro Série B. Mineiro de Ouro Branco, Jean Victor construiu boa parte de sua carreira defendendo a camisa do Botafogo, atuando nas categorias de base e na equipe profissional. Foi campeão Brasileiro da Série B pela equipe em 2015. Conta ainda com passagens pelo Oeste-SP e Audax-RJ. Na última temporada, Jean Victor foi emprestado pelo Boavista ao Paraná Clube, onde jogou em 34 oportunidades e anotou dois gols. Retornou à sua equipe de origem neste ano, participando de 15 compromissos. O jogador é o terceiro reforço anunciado esta semana. Além de Jean, chegaram o atacante Wellington Nem eo lateral-direito Norberto. O clube azul ainda tenta fechar negócio com o atacante Keké, do Tombense, o zagueiro Rhodolfo, sem clube, e o atacante Leandro Carvalho, que deixou o América-MG. O Cruzeiro está agitando o mercado da bola esta semana, pois terá até o início da próxima semana para registrar jogadores antes de ser punido pela FIFA por não pagar uma dívida de R$ 7 milhões com o Defensor do Uruguai, pela compra de Arrascaeta, em 2015.
JEAN VICTORNome completo: Jean Victor Barros Nascimento: 01/07/1994 (Ouro Branco-MG) Altura: 1,80m Posição: lateral esquerdo Clubes: Botafogo (2012 a 2016), Botafogo-PB (2016), Oeste-SP (2017), Audax Rio (2018), Paraná Clube (2020, Boavista-RJ (2017 a 2018, 2019 a 2020 e 2021) e Cruzeiro (desde 06/2021) Título: Campeonato Brasileiro Série B (2015)

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