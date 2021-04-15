Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro se acerta com colombianos e Yeison Guzmán está perto de ser anunciado como reforço
futebol

Cruzeiro se acerta com colombianos e Yeison Guzmán está perto de ser anunciado como reforço

O jovem meia, de 23 anos, já está se preparando para chegar ao Brasil nos próximos dias...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 05:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 05:28
Crédito: Yeison Guzmán vai ser mais um reforço para o elenco da Raposa em 2021-(Reprodução Internet
O Cruzeiro está perto de confirmar mais um reforço para a temporada 2021.O meia Yeison Guzmán, de 23 anos, do Envigado, da Colômbia, encaminhou sua contratação por cinco temporadas, faltando apenas o anúncio oficial. A Raposa conseguiu contornar com o staff do jogador e com o clube colombiano questões salariais de Yeison Guzmán, para que o negócio fosse selado, o que foi confirmado pelo time da Colômbia. O Cruzeiro ficará com o percentual maior dos seus direitos econômicos. - O negócio está encaminhado com o Cruzeiro-disse Ramiro Ruiz, presidente do Envigado, clube que revelou James Rodriguez para o futebol .Sem mais pendências, Yeison Guzmán já prepara a sua viagem para o Brasil e ser anunciado pelo Cruzeiro, que terá de pagar os colombianos cerca de 2 milhões dólares (R$ 11 de milhões). A contratação será bancada com a ajuda de investidores, que veem a Raposa como uma boa vitrine para o jovem meia. Yeison é um armador que joga perto do gol, participando de jogadas com os atacantes, além de arriscar chutes de fora da área. Ele fez 132 partidas oficiais pelo Envigado e marcou 28 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados