Cruzeiro se acerta com colombianos e Yeison Guzmán está perto de ser anunciado como reforço

O Cruzeiro está perto de confirmar mais um reforço para a temporada 2021.O meia Yeison Guzmán, de 23 anos, do Envigado, da Colômbia, encaminhou sua contratação por cinco temporadas, faltando apenas o anúncio oficial. A Raposa conseguiu contornar com o staff do jogador e com o clube colombiano questões salariais de Yeison Guzmán, para que o negócio fosse selado, o que foi confirmado pelo time da Colômbia. O Cruzeiro ficará com o percentual maior dos seus direitos econômicos. - O negócio está encaminhado com o Cruzeiro-disse Ramiro Ruiz, presidente do Envigado, clube que revelou James Rodriguez para o futebol .Sem mais pendências, Yeison Guzmán já prepara a sua viagem para o Brasil e ser anunciado pelo Cruzeiro, que terá de pagar os colombianos cerca de 2 milhões dólares (R$ 11 de milhões). A contratação será bancada com a ajuda de investidores, que veem a Raposa como uma boa vitrine para o jovem meia. Yeison é um armador que joga perto do gol, participando de jogadas com os atacantes, além de arriscar chutes de fora da área. Ele fez 132 partidas oficiais pelo Envigado e marcou 28 gols.