Cruzeiro, São Paulo e Corinthians: o cardápio do LANCE! Voz do Esporte

Após o sucesso de estreia no último fim de semana, a parceria LANCE! Voz do Esporte segue com um cardápio recheado para os próximos dias. De hoje até sexta-feira, serão quatro jogos, com dois duelos do Cruzeiro pela Série B, e confrontos de São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão.Os internautas do L! agora têm à disposição as transmissões da Voz do Esporte para os principais jogos envolvendo os clubes brasileiros em competições nacionais e internacionais, a partir da página dos veículos no Facebook, neste primeiro momento, e no tempo real do LANCE!.