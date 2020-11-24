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Cruzeiro, São Paulo e Corinthians: o cardápio do LANCE! Voz do Esporte

Internautas têm à disposição as transmissões dos principais jogos dos clubes brasileiros
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 11:14

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:14

Crédito: Divulgação
Após o sucesso de estreia no último fim de semana, a parceria LANCE! Voz do Esporte segue com um cardápio recheado para os próximos dias. De hoje até sexta-feira, serão quatro jogos, com dois duelos do Cruzeiro pela Série B, e confrontos de São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão.Os internautas do L! agora têm à disposição as transmissões da Voz do Esporte para os principais jogos envolvendo os clubes brasileiros em competições nacionais e internacionais, a partir da página dos veículos no Facebook, neste primeiro momento, e no tempo real do LANCE!.
> Estatísticas, simulação e mais: confira a tabela do Brasileirão
Confira os próximos jogos que terão transmissões pela parceria LANCE! e Voz do Esporte:
TERÇA (24)21h30 - Chapecoense x Cruzeiro
QUARTA (25)19h15 - Ceará x São Paulo21h30 - Coritiba x Corinthians
SEXTA (27)21h30 - Cruzeiro x Confiança

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