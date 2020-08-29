AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro sai na frente, mas leva virada do Grêmio na volta do Brasileiro Feminino Série A1
futebol

Cruzeiro sai na frente, mas leva virada do Grêmio na volta do Brasileiro Feminino Série A1

A Raposa sofreu a sua terceira derrota na competição, enquanto o time gaúcho subiu para a quarta colocação na competição nacional...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 17:53
Crédito: O Cruzeiro saiu na frente, mas sofreu a virada para as meninas do Grêmio-(Divulgação/Cruzeiro
Na volta do Campeonato Brasileiro Feminino, da Série A1 o time do Cruzeiro não se deu bem. As Cabulosas foram derrotas por 2 a 1 pelo Grêmio, de virada, em duelo neste sábado, 29 de agosto, no Mineirão. Os gols da partida foram marcados por Jajá, para a Raposa, com Karina e Marisa virando o placar para o time do Sul.O resultado levou o Grêmio aos 12 pontos, subindo para a quarta posição da competição, enquanto o Cruzeiro está com nove na tabela, podendo cair para a 12ª posição ao fim da rodada. As meninas celestes tem uma campanha irregular com três vitórias e três derrotas no Brasileiro A1, ficando mais perto da zona do rebaixamento do que dos clubes que irão se classificar à outra fase do torneio.
Na próxima rodada, o time de Jorge Victor encara o Corinthians, fora de casa no dia 7 de setembro, às 19h, no Parque São Jorge.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Câmara de Vitória
Câmaras de Vereadores devem ter radar sempre ligado para desvios de conduta
Imagem de destaque
A infraestrutura invisível que sustenta a democracia
Imagem de destaque
Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados