Cruzeiro sai na frente, mas leva virada do Grêmio na volta do Brasileiro Feminino Série A1

Na volta do Campeonato Brasileiro Feminino, da Série A1 o time do Cruzeiro não se deu bem. As Cabulosas foram derrotas por 2 a 1 pelo Grêmio, de virada, em duelo neste sábado, 29 de agosto, no Mineirão. Os gols da partida foram marcados por Jajá, para a Raposa, com Karina e Marisa virando o placar para o time do Sul.O resultado levou o Grêmio aos 12 pontos, subindo para a quarta posição da competição, enquanto o Cruzeiro está com nove na tabela, podendo cair para a 12ª posição ao fim da rodada. As meninas celestes tem uma campanha irregular com três vitórias e três derrotas no Brasileiro A1, ficando mais perto da zona do rebaixamento do que dos clubes que irão se classificar à outra fase do torneio.