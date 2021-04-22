Cruzeiro sai na frente, mas é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro Feminino Série A1

Crédito: As meninas do Cruzeiro fizeram apenas um ponto nas duas rodadas iniciais do Brasileiro Feminino-(Dani Barcellos / Grêmio FBPA

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Cruzeiro Esporte Clube visitou o Grêmio em São Leopoldo – RS, fez um jogo muito disputado, mas no último minuto sofreu o primeiro revés na competição, na noite desta quarta-feira, 21/04. Os gols foram de Vanessinha, logo aos 3 minutos, e Laís, para o adversário, aos 37 da etapa inicial. No segundo tempo, aos 50 minutos, Pri Back conseguiu a virada para o time gaúcho.

Após este confronto no Sul o time estrelado retorna para Belo Horizonte, e já tem na sequência uma outra viagem para jogar fora de casa. No próximo sábado, a partir das 20h, as cruzeirenses enfrentam o Palmeiras, no Allianz Parque, na terceira rodada do Brasileirão.

O jogo

A partida começou muito disputada. Antes dos três minutos uma falta perigosa na entrada da área. E a atacante celeste Vanessinha cobrou com categoria, por cima, em um chute certeiro do lado esquerdo, sem chances para a goleira Raíssa. Cruzeiro 1 x 0.

As gurias do Grêmio seguiram forçando bastante e dando muito trabalho para Mary Camilo. Aos 15 minutos Pâmela recebeu cruzamento de Janaína, tentou chute direto, mas a bola passou por cima da trave adversária. Aos 17, grande defesa da goleira cruzeirense após chute forte de Pri Back. A lateral Sinara bateu por cobertura, aos 22 minutos, de novo com perigo para o gol do Cruzeiro. Laís, que havia entrado no lugar da atacante Eudimila, conseguiu o gol de empate para o time da casa, aos 37 minutos, com um chute forte. Grêmio 1 x 1.

Em nova chance para a Raposa, Pâmela chegou na cara do gol, aos 45 minutos, após receber a bola de Mariana Santos, mas a goleira Raíssa defendeu com tranquilidade.

A segunda etapa

No segundo tempo as Cabulosas seguravam o adversário, com uma defesa bem postada e fechada. Aos oito minutos nova chance para o time gaúcho. Mas Mary Camilo saiu firme, o adversário tentou finalizar por cobertura, e a zaga celeste, com a capitã Pires, tirou. Mary Camilo salvou de novo, aos 12 minutos, depois de um bate rebate na área.

O Cruzeiro tentava chegar ao gol nos contra-ataques. A guria Nathane chutou de longe, aos 30 minutos, direto nas mãos da goleira cruzeirense. Mariana Santos chegou em velocidade pela direita, aos 35, mas a bola foi parar nas mãos de Raíssa. No minuto seguinte a colombiana Lucero balançou as redes, ao receber em velocidade de Vanessinha, mas a arbitragem marcou impedimento.

Vanessinha chutou de longe, aos 40 minutos, Raíssa pegou e soltou a bola, mas o ataque da Raposa não conseguiu chegar. Outra falta com perigo para o Cruzeiro, aos 47 minutos. Capelinha chutou, mas a bola saiu pela esquerda do gol.

Nos acréscimos, em bate rebate na área, aos 50 minutos, o Grêmio conseguiu a virada, com Pri Back. Grêmio 2 x 1.

FICHA TÉCNCIAGrêmio 2 x 1 Cruzeiro

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1

Data: 21/04/2021

Local: Estádio Cristo Rei – São Leopoldo – RS

Árbitro: Anderson da Silveira Farias

Cruzeiro: Mary Camilo; Janaína (Rebeca), Pires, Thamirys e Eskerdinha; Mayara Vaz (Lucero), Capelinha, Duda e Vanessinha; Mariana Santos e Pâmela.

Técnico: Marcelo Frigério

Grêmio: Raissa; Sinara, Andréia, Andressa e Gisseli (Vitória); Mariza (Rafa), Pri Back, Maiara; Jane T, Eudimila (Laís) e Nathane.

Técnica: Patrícia Gusmão

Gols: Vanessinha, aos 3 min. do 1º tempo; Laís, aos 37 min. do 1º tempo e Pri Back, aos 50 min. do 2º tempo