Cruzeiro sai na frente, mas cede o empate para o Botafogo no Campeonato Brasileiro Feminino

A Raposa abriu o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo e foi um golaço. A jogada começou com Mayara Vaz, que deu uma caneta na marcadora, ainda no meio de campo, e fez lindo lançamento para Duda. A meio-campista dominou e ajeitou para Lucero, que chegou batendo de primeira e acertou uma bomba, no ângulo, sem chances para a goleira rival. O empate da agremiação botafoguense aconteceu no fim da primeira etapa, aos 46 minutos, quando Juliana avançou pela ponta direita e tocou na medida para Brenda, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. Já no segundo tempo, aos 39 minutos, o Clube Azul teve a chance de ficar novamente à frente no placar. Em cobrança de falta feita por Rebeca Prado, Duda ganhou no alto e desviou, acertando o travessão.