Cruzeiro sai na frente, mas cede o empate para o Botafogo no Campeonato Brasileiro Feminino

Atuando no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), a equipe feminina do Cruzeiro empatou com o Botafogo, em 1 a 1, na tarde desse domingo. A partida foi válida pela 6ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.
A Raposa abriu o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo e foi um golaço. A jogada começou com Mayara Vaz, que deu uma caneta na marcadora, ainda no meio de campo, e fez lindo lançamento para Duda. A meio-campista dominou e ajeitou para Lucero, que chegou batendo de primeira e acertou uma bomba, no ângulo, sem chances para a goleira rival. O empate da agremiação botafoguense aconteceu no fim da primeira etapa, aos 46 minutos, quando Juliana avançou pela ponta direita e tocou na medida para Brenda, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. Já no segundo tempo, aos 39 minutos, o Clube Azul teve a chance de ficar novamente à frente no placar. Em cobrança de falta feita por Rebeca Prado, Duda ganhou no alto e desviou, acertando o travessão.
Apesar de o time celeste ter buscado a vitória até o fim, o duelo acabou mesmo na igualdade: 1 a 1.
Agora, o próximo compromisso das Cabulosas será contra o Avaí Kindermann, às 15h de quarta-feira. A partida acontecerá no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).