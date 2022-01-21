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Cruzeiro rescinde os contratos de Alan Ruschel e Ramon

As saídas do lateral e do zagueiro já foram publicadas no BID, da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 20:18

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 20:18

O elenco do Cruzeiro segue sendo modificado nesta temporada 2022 que ainda nem começou. A Raposa oficializou as saídas do zagueiro Ramon e do lateral-esquerdo Alan Ruschel.O fim do contrato com a Raposa já foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Assim, Ramon e Ruschel têm caminho livre para acertarem com outros clubes. O zagueiro está a caminho do Atlético-GO. Já o lateral ainda não definiu o seu futuro. Ramon fez clube com 73 jogos, marcando cinco gols. O contrato dele era válido até o fim de 2023. Já Ruschel não se adaptou, perdeu espaço e foi para o América-MG, emprestado. Na Raposa fez apenas seis jogos e seu contrato ia até o fim deste ano.
Crédito: RuscheltinhacontratocomoCruzeiroatéofimde2022-(Divulgação/Cruzeiro

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