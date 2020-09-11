Cruzeiro rescinde com Judivan e explica situação de Angulo no clube

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, explicou o motivo da reformulação da Raposa, com a movimentação do elenco, com saídas de jogadores Em sua live semanal, desta vez com muitos torcedores, o dirigente, falou de duas situações em especial: da saída de Judivan e como anda o processo de retorno de Angulo, que voltou a ser emprestado pelo Palmeiras. - (O Judivan)É uma pessoa do bem, mas não seria utilizado. Já estava com contrato para vencer. Para liberá-lo, para ele resolver sua vida, acabamos rescindido com ele. Os critérios são técnicos. quem escala é o técnico-disse. O jogador, de 25 anos, está a caminho do Botafogo-SP para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Judivan é cria da base celeste, se tornando profissional no clube azul. Começou de forma promissora, mas uma lesão no joelho, durante um torneio na seleção sub-20, gerou um declínio na carreira, sendo emprestado para América-MG, CSA, Tombense e Paraná Clube. Além de Judivan, A Raposa não vai mais utilizar o zagueiro Arthur, o atacante Welinton e os laterais João Lucas e Giovanni. Patrick Brey também não deve ficar no clube, pois disse que estava negociando sua ida para o futebol europeu. - Critério técnico(a reformulação do elenco). É feita uma análise. Alguns têm potencial, tem contrato maior, a gente pretende colocá-los para jogar em outro clube para ver se volta em outra condição, caso do Arthur e do Welinton, que temos contrato até 2023-explicou. Sobre o atacante Ivan Angulo, que estava emprestado pelo Palmeiras,foi pedido de volta pelo Verdão, mas como não estava sendo utilizado por Vanderlei Luxemburgo, pediu para retornar ao time celeste. Como voltou à Raposa, a negociação é de um novo empréstimo e como o Cruzeiro está punido pela FIFA por não quitar um débito com o Zorya-UCR, não pode registrar novos atletas. O Cruzeiro está buscando uma solução para o caso, alegando que o acordo selado com os ucranianos era válido. Angulo está só treinando, mas não pode entrar em campo pelo time mineiro. - O Angulo já está treinando há uma semana. Para um novo registro, estamos punidos. A gente precisa resolver a questão na Fifa com o Zorya. A gente está se empenhando diariamente para que isso aconteça. A CBF tem nos ajudando bastante. A gente acha que o Cruzeiro está sendo prejudicado preventivamente. Precisamos resolver essa situação para poder registrar o Angulo-comentou o presidente.