Cruzeiro renova vínculo com o lateral-esquerdo Matheus Pereira

Titular na lateral esquerda do Cruzeiro nos últimos três jogos, Matheus Pereira teve seu vínculo renovado com o Clube na tarde desta terça-feira, 15 de setembro.

O novo contrato firmado entre Cruzeiro e Matheus é válido até junho de 2023. O vínculo anterior do atleta com a Raposa se encerrava em junho de 2021. Formado nas categorias de base do Clube, o jovem chegou à Toca da Raposa I em 2015, aos 15 anos, e foi destaque das categorias Sub 15, Sub 17 e Sub 20, antes de ser promovido à equipe principal, em agosto deste ano.