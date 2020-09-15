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futebol

Cruzeiro renova vínculo com o lateral-esquerdo Matheus Pereira

A jovem revelação da base teve seu contrato ampliado até junho de 2023...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:17
Crédito: Matheus tem sido elogiado pelas últimas atuações na lateral da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Titular na lateral esquerda do Cruzeiro nos últimos três jogos, Matheus Pereira teve seu vínculo renovado com o Clube na tarde desta terça-feira, 15 de setembro.
O novo contrato firmado entre Cruzeiro e Matheus é válido até junho de 2023. O vínculo anterior do atleta com a Raposa se encerrava em junho de 2021. Formado nas categorias de base do Clube, o jovem chegou à Toca da Raposa I em 2015, aos 15 anos, e foi destaque das categorias Sub 15, Sub 17 e Sub 20, antes de ser promovido à equipe principal, em agosto deste ano.
-Tenho bastante tempo de casa, agora estou me firmando no profissional e fico muito feliz em renovar com o Cruzeiro. É muito gratificante para mim- afirmou o jogador, de 19 anos.

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