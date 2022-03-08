futebol

Cruzeiro renova o contrato do lateral-direito Geovane até 2025

O vinculo do jovem atleta iria até o fim de 2022, mas foi ampliado pela Raposa...
LanceNet

Publicado em 08 de Março de 2022 às 18:42

O Cruzeiro segue valorizando jogadores que vieram da base e estão no profissional. A Raposa anunciou a renovação de contrato do lateral-direito Geovane. que ampliou o seu compromisso o até o fim de 2025. O clube mineiro fez novo acordo com o jogador, que tinha vínculo até o fim deste ano, renovado em outubro do ano passado. Geovane é natural de Riacho de Santana, na Bahia, o lateral foi formado nas categorias de base da Raposa e começou a atuar como zagueiro, mas o ex-técnico Felipe Conceição viu nele qualidades para jogar como lateral, fazendo sua estreia no profissional nessa posição contra o Patrocinense, pelo Mineiro do ano passado. E nesta posição que se firmou, pois segue sendo utilizado na lateral pelo técnico Paulo Pezzolano. Geovane tem sete jogos pela Raposa e o clube azul possui 60% dos seus direitos econômicos.
Crédito: Geovane é mais uma revelação da base estrela da que está se firmando no profissional - (Gustavo Aleixo/Cruzeiro

