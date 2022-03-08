Cruzeiro renova o contrato do lateral-direito Geovane até 2025

O Cruzeiro segue valorizando jogadores que vieram da base e estão no profissional. A Raposa anunciou a renovação de contrato do lateral-direito Geovane. que ampliou o seu compromisso o até o fim de 2025. O clube mineiro fez novo acordo com o jogador, que tinha vínculo até o fim deste ano, renovado em outubro do ano passado. Geovane é natural de Riacho de Santana, na Bahia, o lateral foi formado nas categorias de base da Raposa e começou a atuar como zagueiro, mas o ex-técnico Felipe Conceição viu nele qualidades para jogar como lateral, fazendo sua estreia no profissional nessa posição contra o Patrocinense, pelo Mineiro do ano passado. E nesta posição que se firmou, pois segue sendo utilizado na lateral pelo técnico Paulo Pezzolano. Geovane tem sete jogos pela Raposa e o clube azul possui 60% dos seus direitos econômicos.