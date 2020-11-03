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futebol

Cruzeiro renova contrato do zagueiro Paulo, de 18 anos, até 2023

O jogador foi revelado na base cruzeirense e já faz parte do elenco principal...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 19:28

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:28

Crédito: Paulo já trabalha com o profissional e assinou novo vinculo até 2023-(Divulgação/Cruzeiro
Revelação da base do Cruzeiro, o zagueiro Paulo teve seu contrato renovado pela diretoria na tarde desta terça-feira, 3 de novembro. O vínculo com o atleta de 18 anos agora é válido até o fim de 2023.
Natural de Anápolis-GO, Paulo chegou ao Cruzeiro em 2016 e desde então trilhou um caminho de destaque na Toca da Raposa 1. Graças ao seu trabalho nas categorias de base, que lhe rendeu convocações para as seleções brasileiras sub-15 e sub-17, o zagueiro foi promovido ao elenco profissional em julho deste ano, integrando atualmente o plantel dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari.
-Estou muito feliz com a renovação de contrato. Estou realizando um sonho. Estou muito feliz mesmo e muito grato pela confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram em mim. Agora é trabalhar cada vez mais para ajudar o Clube no caminho de retorno à Serie A do Campeonato Brasileiro, que é o nosso grande objetivo do momento- destacou o defensor.
Ficha do jogador
Nome completo: Paulo Eduardo Ferreira GodinhoNascimento: 14/02/2002 (Anápolis-GO)Posição: zagueiroAltura: 1,87mClubes: Anápolis-GO (2012-2016) e Cruzeiro (desde 2016)

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