Cruzeiro renova contrato do zagueiro Paulo, de 18 anos, até 2023

Crédito: Paulo já trabalha com o profissional e assinou novo vinculo até 2023-(Divulgação/Cruzeiro

Revelação da base do Cruzeiro, o zagueiro Paulo teve seu contrato renovado pela diretoria na tarde desta terça-feira, 3 de novembro. O vínculo com o atleta de 18 anos agora é válido até o fim de 2023.

Natural de Anápolis-GO, Paulo chegou ao Cruzeiro em 2016 e desde então trilhou um caminho de destaque na Toca da Raposa 1. Graças ao seu trabalho nas categorias de base, que lhe rendeu convocações para as seleções brasileiras sub-15 e sub-17, o zagueiro foi promovido ao elenco profissional em julho deste ano, integrando atualmente o plantel dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

-Estou muito feliz com a renovação de contrato. Estou realizando um sonho. Estou muito feliz mesmo e muito grato pela confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram em mim. Agora é trabalhar cada vez mais para ajudar o Clube no caminho de retorno à Serie A do Campeonato Brasileiro, que é o nosso grande objetivo do momento- destacou o defensor.

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