Cruzeiro renova contrato com o meia Giovanni por mais uma temporada

O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato do meia Giovanni, que tinha vínculo com a Raposa até o fim do mês. O jogador acertou a permanência no clube azul por mais uma temporada. Giovanni tinha manifestado desejo de ficar , mas tinha “engatilhado” outras duas possibilidades de acerto com outros clubes, incluindo um time no Japão. Ele também contou com o apoio de Vanderlei Luxemburgo para mantê-lo no elenco. O meia é um dos poucos atletas que tinham contrato se encerrando a renovar com o clube mineiro.A Raposa está reformulando o seu elenco e até o momento trouxe nove reforços. Confira a lista aqui.