Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro renova contrato com o meia Giovanni por mais uma temporada

O acordo do jogador com a Raposa iria terminar no fim do ano e ele seguirá no clube mineiro em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 18:38

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 18:38

O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato do meia Giovanni, que tinha vínculo com a Raposa até o fim do mês. O jogador acertou a permanência no clube azul por mais uma temporada. Giovanni tinha manifestado desejo de ficar , mas tinha “engatilhado” outras duas possibilidades de acerto com outros clubes, incluindo um time no Japão. Ele também contou com o apoio de Vanderlei Luxemburgo para mantê-lo no elenco. O meia é um dos poucos atletas que tinham contrato se encerrando a renovar com o clube mineiro.A Raposa está reformulando o seu elenco e até o momento trouxe nove reforços. Confira a lista aqui.
Crédito: GiovannitevebonsmomentosnaRaposaeestánosplanosdeLuxemburgoparaoanoquevem-(BrunoHaddad/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados