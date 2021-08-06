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Cruzeiro renova contrato com Mariana Santos e a empresta para o Besiktas, da Turquia

A atacante se destacou na Raposa, teve o vínculo ampliado e jogará no futebol europeu até a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 17:22

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:22

Crédito: Mariana ficará no futebol turco até a próxima janela internacional e voltará para a disputa do Brasileiro Série A1-(Igor Sales/Cruzeiro
Natural do Rio de Janeiro-RJ, e defendendo o Cruzeiro desde o início de 2020, a atacante Mariana Santos renovou nesta sexta-feira seu contrato com a Raposa para a temporada de 2022. Parte da negociação de contrato feito com a jogadora está presente seu o empréstimo para o clube profissional multidesportivo da Turquia Besiktas Jimnastik Kulübü, mais conhecido como Besiktas, onde disputará a Women's Champions League (Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA). Antes de viajar, a atacante comemorou a renovação do seu vínculo com as Cabulosas. -Estou muito feliz em renovar meu contrato com o Cruzeiro. Estou no Clube desde o ano passado, passei por muitos momentos aqui, fiz amizades, conquistei muitas coisas e meu carinho e gratidão pelo Cruzeiro são enormes. Esse ano, mesmo não conseguindo a classificação, eu me dediquei bastante e fico imensamente feliz por ter ajudado a equipe e conseguido fazer diferença no campeonato. Em 2022 vou continuar me dedicando e buscando evoluir cada dia mais para defender essa camisa- declarou. O retorno de Mariana Santos ao Cruzeiro acontece na abertura da primeira janela internacional do ano que vem. A atleta se juntará à equipe e ficará à disposição do técnico Rodrigo Campos para disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, Super Copa e Campeonato Mineiro, competições previstas para a temporada celeste.

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