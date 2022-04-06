Cruzeiro renova com o lateral Rafael Santos até o fim de 2024

O lateral-esquerdo Rafael Santos está de contrato novo com o Cruzeiro. O jogador, de 24 anos, renovou seu vínculo com a Raposa até fim de 2024. O acordo foi anunciado pelo clube azul no início da tarde desta quarta-feira, 6 de abril. Rafael tem sido um dos destaques da equipe azul desde que voltou do empréstimo para a Ponte Preta, sendo um dos homens de confiança de Paulo Pezzolano. O lateral está vencendo a disputa pela vaga de titular no Cruzeiro com Matheus Bidu, contratado no início do ano e que seria o dono da posição. Os bons jogos de Rafael Santos e a liderança nas assistências par gol no Cruzeiro neste início de temporada, com 4 passes para gols celeste, em 10 jogos disputados, tem contribuído para a sua manutenção no time titular. Com a camisa cruzeirense, Rafael Santos marcou um gol, deu quatro assistências em 11 jogos defendendo as cores azuis.