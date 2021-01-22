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futebol

Cruzeiro renova com o goleiro Lucas França até o fim de 2023

Cria da base, o arqueiro, de 25 anos, é o atual reserva imediato de Fábio...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 18:16

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:16

Crédito: Lucas fica na Raposa até dezembro de 2023 com o novo acordo-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o goleiro Lucas França teve seu contrato renovado pelo clube nesta sexta-feira, 22 de janeiro. Com o novo vínculo, o arqueiro seguirá no Clube até dezembro de 2023.
Natural de São Paulo-SP, Lucas França chegou ao Cruzeiro em 2011 para integrar as divisões de base do time celeste. Fez sua primeira partida pelo plantel profissional até 2016, tendo permanecido no elenco até 2018, quando saiu por empréstimo para defender outras equipes. O arqueiro retornou à Raposa em junho da última temporada.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO Com cinco jogos disputados com a camisa azul e branca, Lucas França agradeceu a confiança da diretoria e comemorou a prorrogação de seu contrato. Ele é o atual reserva imediato de Fábio, que renovou por mais um ano e será o goleiro do centenário. Assim, Lucas pode ter chances de jogar mais a partir de 2022.
-É motivo de muita alegria ter mais um contrato renovado aqui no Cruzeiro, que é minha casa e onde fui criado. São anos disputando títulos, então para mim é um momento de imensa felicidade. Quero evoluir e ajudar o Clube a crescer cada vez mais-disse.

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