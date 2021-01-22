Cruzeiro renova com o goleiro Lucas França até o fim de 2023

Crédito: Lucas fica na Raposa até dezembro de 2023 com o novo acordo-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o goleiro Lucas França teve seu contrato renovado pelo clube nesta sexta-feira, 22 de janeiro. Com o novo vínculo, o arqueiro seguirá no Clube até dezembro de 2023.

Natural de São Paulo-SP, Lucas França chegou ao Cruzeiro em 2011 para integrar as divisões de base do time celeste. Fez sua primeira partida pelo plantel profissional até 2016, tendo permanecido no elenco até 2018, quando saiu por empréstimo para defender outras equipes. O arqueiro retornou à Raposa em junho da última temporada.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO Com cinco jogos disputados com a camisa azul e branca, Lucas França agradeceu a confiança da diretoria e comemorou a prorrogação de seu contrato. Ele é o atual reserva imediato de Fábio, que renovou por mais um ano e será o goleiro do centenário. Assim, Lucas pode ter chances de jogar mais a partir de 2022.