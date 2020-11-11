Cruzeiro remarca reunião que irá votar mudança de estatuto do clube

Crédito: Os conselheiros irão votar mudanças no atual estatuto do Cruzeiro no dia 28 de novembro-(Igor Sales/Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou um novo edital de convocação para os conselheiros e associados com direito a voto deliberarem sobre o novo Estatuto da instituição. A Assembleia Geral Extraordinária estava marcada inicialmente para acontecer no dia 19, mas para garantir um tempo maior de discussão, a reunião foi remarcada para os dias 27 e 28 de novembro, e será realizada de maneira virtual.

A mudança também ocorre principalmente pelo momento de pandemia de Covid-19, no qual as autoridades sanitárias não permitem aglomeração de público. Na assembleia que vai determinar o novo regimento do Cruzeiro, mais de 2.000 pessoas, entre conselheiros e associados, têm direito a voto. Desta forma, pensando no bem-estar e na saúde de todos, a realização da votação somente será possível utilizando a internet.

Outro benefício é a alteração da data, que foi desmembrada em dois dias, possibilitando um debate mais amplo e maior participação dos envolvidos. No primeiro dia, na sexta, 27, a partir das 19h, os participantes poderão se manifestar sobre o tema e a comissão responsável pela elaboração do novo Estatuto vai responder a dúvidas e questionamentos.

Para que todas as perguntas sejam colhidas e respondidas, um chat ficará à disposição dos votantes, e aqueles que quiserem se manifestar verbalmente poderão fazer sua inscrição antecipada, para que o tempo seja dividido por todos. As regras para a participação e manifestação no debate serão divulgadas em breve pelo Conselho Deliberativo, através de e-mail que será enviado a todos os participantes.

E no dia 28, sábado, será o momento da votação em si, quando os conselheiros e associados com direito a voto vão deliberar sobre os destaques apresentados no dia anterior. Outras ações também serão feitas durante o mês de novembro, com o objetivo de debater e esclarecer sobre as principais mudanças propostas no novo Estatuto. Na próxima segunda-feira, 16, o clube enviará a todos os conselheiros e associados aptos a votar um formulário para cadastro na plataforma que será utilizada. A participação na assembleia será restrita a um único associado e o acesso precisa ser validado.

Também na segunda, 16, o presidente Sérgio Santos Rodrigues vai participar de uma live com o relator da comissão sobre o novo regimento, o advogado Luciano Santos Lopes.

A comissão responsável por dar andamento ao processo de modernização do Estatuto celeste começou oficialmente os trabalhos em junho deste ano. O grupo iniciou a elaboração do novo regimento com reuniões semanais na Sede Administrativa, e também contou com sugestões de conselheiros, associados, funcionários e torcedores, que foram ouvidos por e-mail. Agora, a proposta de reformulação do Estatuto seguirá para votação em assembleia geral, que reúne todos os sócios com direito a voto no Clube.