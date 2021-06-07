  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro relaciona 22 jogadores para o duelo e volta com a Juazeirense pela Copa do Brasil
futebol

Cruzeiro relaciona 22 jogadores para o duelo e volta com a Juazeirense pela Copa do Brasil

A Raposa precisa de um empate para chegar às oitavas de final do mata-mata nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 16:22

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:22

Crédito: O time celeste venceu os baianos na ida por 1 a 0 e precisa de um empate para seguir na Copa do Brasil-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Depois da partida contra o CRB, derrota por 4 a 3 para os alagoanos, que foi disputada na noite de domingo, 6 de junho, o elenco cruzeirense já se reapresentou na manhã desta segunda-feira, quando treinou na Toca II. No início da tarde, a delegação seguirá viagem rumo a Juazeiro (BA), onde enfrentará a Juazeirense, na quarta-feira, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Para esse compromisso, o técnico Felipe Conceição convocou 22 atletas. Fábio e Adriano retornam à lista, depois de terem cumprido suspensão diante da equipe alagoana. Os desfalques são Jadson, que está com gastrite e passará por exames, e Marcelo Moreno, que continua à disposição da Seleção Boliviana. Além deles, Flávio e Joseph também serão ausências, por força do regulamento - ambos atuaram pelo América-MG na atual edição da competição nacional. Lista de relacionados para Juazeirense x Cruzeiro​Goleiros: Fábio e Vitor EudesLaterais: Kaiki, Matheus Pereira e Raúl CáceresZagueiros: Eduardo Brock, Paulo, Ramon e WevertonMeio-campistas: Adriano, Claudinho, Marco Antônio, Matheus Barbosa, Matheus Neris e RômuloAtacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis, Riquelmo e Stênio

