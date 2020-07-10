Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro recusa proposta do Athletico-PR pelo volante Jadsom

O jogador, de 19 anos, despertou o interesse do Furacão,mas a Raposa achou baixa a oferta e as negociaçoes foram encerradas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 23:09

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:09

Crédito: Jadsom chegou ao Cruzeiro em 2018 e já despertou interesse de outras equipes, como o Athletico-PR-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro recusou proposta do Athletico-PR pelo volante Jadsom, de 19 anos. O clube paranaense ofereceu 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) para ficar 30% dos direitos econômicos do jogador. A Raposa considerou a quantia baixa por metade da sua parte nos direitos do atleta. A equipe celeste detém 60% dos direitos de Jadsom, enquanto os outros 40% pertencem ao Sport-PE. O volante veio do time pernambucano em 2018 para atuar no Cruzeiro. O Furacão tentou comprar não só parte dos direitos que pertencem ao Cruzeiro, mas também o percentual que cabe ao Sport, ficando assim com a maior “fatia” do meio de campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados