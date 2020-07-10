Cruzeiro recusa proposta do Athletico-PR pelo volante Jadsom

O Cruzeiro recusou proposta do Athletico-PR pelo volante Jadsom, de 19 anos. O clube paranaense ofereceu 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) para ficar 30% dos direitos econômicos do jogador. A Raposa considerou a quantia baixa por metade da sua parte nos direitos do atleta. A equipe celeste detém 60% dos direitos de Jadsom, enquanto os outros 40% pertencem ao Sport-PE. O volante veio do time pernambucano em 2018 para atuar no Cruzeiro. O Furacão tentou comprar não só parte dos direitos que pertencem ao Cruzeiro, mas também o percentual que cabe ao Sport, ficando assim com a maior “fatia” do meio de campo.