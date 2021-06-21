Cruzeiro recupera certificado de clube formador

Crédito: Divulgação

O Cruzeiro teve uma notícia boa nesta segunda-feira, 21 de junho. A Raposa informou que recebeu de volta a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (VBF) de que o processo de Certificação de Clube Formador foi aprovado.

O Certificado é emitido pela CBF com base na Lei Pelé. Para obtê-lo, o Cruzeiro precisou cumprir pré-requisitos como ter plano de treinamentos para cada categoria, oferecer alimentação, saúde, educação e outras condições básicas aos atletas, além de participar de competições oficiais.

Com o título de Clube Formador, o Cruzeiro assegura alguns direitos sobre os atletas formados, como a participação no lucro de uma transferência futura, indenizações e a preferência no momento de profissionalização dos garotos.

A equipe mineira perdeu o certificado em julho do ano passado, quando não cumpriu os itens obrigatórios exigidos pela CBF e teve de remodelar sua base para voltar a receber o selo de clube formador. Para o Diretor Executivo das categorias de base estrelada, Gustavo Ferreira, esta é uma conquista da instituição que conta com grandes profissionais em todas as áreas.

-Ficamos muito satisfeitos de poder recuperar o Certificado de Clube Formador do Cruzeiro. Um Clube dessa grandeza com tamanha história na formação de atletas não pode não ser reconhecido como formador. Isso é fruto da dedicação de muitos setores e colaboradores do Clube. É reflexo da organização do Cruzeiro e da forma profissional com que hoje se enxerga as categorias de base-disse.

Já Sérgio Santos Rodrigues acredita que a recuperação do Certificado coroa o esforço dos profissionais do Clube na resolução de mais uma pendência importante herdada de gestões passadas.