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futebol

Cruzeiro recupera certificado de clube formador

A Raposa estava sem o título desde julho de 2020 quando não conseguiu os pré-requisitos propostos pela CBF...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 17:52

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:52

Crédito: Divulgação
O Cruzeiro teve uma notícia boa nesta segunda-feira, 21 de junho. A Raposa informou que recebeu de volta a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (VBF) de que o processo de Certificação de Clube Formador foi aprovado.
O Certificado é emitido pela CBF com base na Lei Pelé. Para obtê-lo, o Cruzeiro precisou cumprir pré-requisitos como ter plano de treinamentos para cada categoria, oferecer alimentação, saúde, educação e outras condições básicas aos atletas, além de participar de competições oficiais.
Com o título de Clube Formador, o Cruzeiro assegura alguns direitos sobre os atletas formados, como a participação no lucro de uma transferência futura, indenizações e a preferência no momento de profissionalização dos garotos.
A equipe mineira perdeu o certificado em julho do ano passado, quando não cumpriu os itens obrigatórios exigidos pela CBF e teve de remodelar sua base para voltar a receber o selo de clube formador. Para o Diretor Executivo das categorias de base estrelada, Gustavo Ferreira, esta é uma conquista da instituição que conta com grandes profissionais em todas as áreas.
-Ficamos muito satisfeitos de poder recuperar o Certificado de Clube Formador do Cruzeiro. Um Clube dessa grandeza com tamanha história na formação de atletas não pode não ser reconhecido como formador. Isso é fruto da dedicação de muitos setores e colaboradores do Clube. É reflexo da organização do Cruzeiro e da forma profissional com que hoje se enxerga as categorias de base-disse.
Já Sérgio Santos Rodrigues acredita que a recuperação do Certificado coroa o esforço dos profissionais do Clube na resolução de mais uma pendência importante herdada de gestões passadas.
-A conquista do Certificado de Clube Formador é resultado do trabalho forte e responsável que vem sendo desenvolvido em diversas frentes aqui no Cruzeiro. A falta da certificação foi mais um problema que herdamos de gestões passadas. Pegamos um Clube com sérias dificuldades em todas as áreas, sabíamos disso desde o começo. Mas, também, tínhamos e continuamos tendo a real noção do nosso importante compromisso de recolocar o Cruzeiro nos trilhos. É algo que demanda tempo e paciência, mas, aos poucos, o resultado vai aparecendo. O caminho é longo, mas vamos continuar trabalhando com muita dedicação e profissionalismo para recuperar a força reconhecida da nossa paixão maior que é o Cruzeiro Esporte Clube-ressaltou o presidente do Clube.

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