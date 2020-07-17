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Cruzeiro recebe outra notificação de cobrança por débitos na FIFA. Desta vez pelo equatoriano Caicedo

A Raposa contratou o jogador em 2016, Ele fez apenas 24 jogos e deixou a equipe azul em 2018. Sua vinda foi na gestão de Gilvan Pinho Tavares...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 16:40

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 16:40

Crédito: Washington Alves/ Cruzeiro
O Cruzeiro recebeu outra ordem de pagamento por dívidas cobradas do clube na FIFA. A Raposa foi comunicada que terá de fazer um pagamento até 20 de agosto no valor de 674.500 dólares (cerca de R$3,59 milhões) ao Independiente del Valle, do Equador, pela compra do zagueiro Caicedo, em 2016. O time mineiro tem dois processos de cobrança como os equatorianos. Há outro valor, de de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,3 milhões), que também terá de ser quitada pela Raposa. Caicedo chegou ao clube em 2019 ainda na presidência de Gilvan de Pinho Tavares. O acordo foi de pagar 1,8 milhão de dólares por 60% dos seus direitos econômicos. O defensor não teve sucesso em Minas, jogando apenas 24 vezes, sem marcar gols. Ele deixou o Cruzeiro em agosto de 2018. O presidente Sérgio Santos Rodrigues comentou sobre os processos do clube na FIFA em sua live semanal. O dirigente disse que já foram pagos R$ 20,7 milhões dos débitos cobrados na sua gestão. Os pagamentos foram feitos aoo Zorya-UCR por William Bigode, Unión Florida-ARG, por Ramón Ábila e Tigres-MEX, que vendeu Rafael Sobis para o time celeste. Veja a nota da Raposa Conforme anunciado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues na Live desta quinta-feira, 16 de julho, a nova gestão do Cruzeiro, que assumiu o Clube oficialmente em 1º de junho de 2020, já quitou um valor total de R$ 20,7 milhões em dívidas na Fifa nas últimas semanas. Os valores, com todas as taxas e impostos incluídos, se referem às ações do Zorya-UCR (Willian Bigode), Unión Florida-ARG (Ramón Ábila) e Tigres-MEX (Rafael Sóbis). O Cruzeiro também informa que recebeu nesta semana a ordem de pagamento referente à ação do Independiente Del Valle-EQU, pela transferência envolvendo o atleta Kunty Caicedo, realizada em dezembro de 2016. O valor corrigido é de US$ 674.502,00 (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dois dólares) e tem vencimento previsto para o dia 20 de agosto. Caso o pagamento não seja feito, a punição ao Cruzeiro será a proibição de registro de novos atletas, até que a dívida seja quitada.

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