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Cruzeiro recebe autorização do STJD para receber jogos com torcida fora de Belo Horizonte

O Tribunal estendeu a liminar que permitia ao clube mineiro atuar com a presença de público...
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Publicado em 

31 ago 2021 às 16:59

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:59

Crédito: O time azul pretende ter seu torcedor na Série B na Arena do Jacaré enquanto houver proibição de público em BH-(Divulgação/Arena do Jacaré
O Cruzeiro conseguiu liberação para receber jogos com torcida fora de Belo Horizonte, após a capital mineira vetar a presença do torcedor como medida preventiva no combate ao novo coronavírus. A equipe mineira obteve a extensão da liminar concedida pelo STJD que autorizava a Raposa a ter partida com o seu torcedor em BH. Agora, o time azul poderá levar seus jogos para cidades que estejam na Onda Verde, programa estadual de monitoramento da Covid-19. , Assim, a Arena do Jacaré, que fica em Sete Lagoas, a 70 km, está apta a ter duelos do Cruzeiro com torcedores. A prefeitura local autorizou a presença de 3 900 torcedores nas dependências da Arena do Jacaré. - De fato, é de conhecimento público e notório, dispensando por isso, até mesmo a demonstração por qualquer meio de prova, que além de Belo Horizonte, em outras diversas localidades pelo país, já se encontra autorizado, através de atos expedidos pelas autoridades competentes, a liberação gradativa e o retorno do público aos estádios de futebol. Em sendo assim, e à luz do que foi inclusive deferido em prol de outras agremiações, defiro o requerimento vindicado, para estender os efeitos da liminar anteriormente conferida, no sentido de liberar o retorno do público aos Estádios nos jogos sob o mando do Cruzeiro, realizados em praças desportivas localizadas dentro de qualquer Município que assim o permita-dizia o despacho do presidente da corte esportiva, Otávio Noronha. Com a liberação, o time azul deverá ter na Arena do Jacaré os jogos contra Ponte Preta, dia 11 de setembro, e Operário-PR, dia 16.

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