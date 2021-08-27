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Cruzeiro quita uma folha salarial de funcionários administrativos, atletas de base e do time feminino

A Raposa ainda tem pendências referentes a julho e agosto que não foram acertadas com seus colaboradores...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 19:43

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:43

Crédito: Divulgação Cruzeiro
O Cruzeiro conseguiu reduzir um pouco o atraso que tem com seus funcionários administrativos, jogadores de base e do time feminino. A Raposa pagou uma folha completa referente a maio, que deveriam ser pagos em junho. Os pagamentos de julho e agosto seguem atrasados. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia inicialmente e confirmada pelo L!. A luta para ajustar a questão salarial no clube segue em pauta.O Cruzeiro recebeu um aporte de quase R$ 10 milhões de um parceiro comercial e quitou parte do que devia para os atletas do profissional. Manter em dia a folha foi uma das exigências de Vanderlei Luxemburgo para acertar com a Raposa. Todavia, o treinador revelou que os valores referentes a julho ainda não foram quitados. A equipe celeste tem outras pendências como dívidas na FIFA, que já consumiram mais de R$ 40 milhões em pagamentos, além de outros R$ 13 milhões de punições da entidade máxima do futebol por não arcar com seus compromissos com o Defensor-URU, e Mazatlán-MEX, pelas compras de Arrascaeta e Riascos. Esses débitos impedem o time azul de contratar e registrar novos atletas para reforçar o elenco. A próxima meta do clube é encerrar os dois Transfer ban na FIFA e voltar a buscar peças no mercado.

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