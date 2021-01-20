Cruzeiro quita parte dos salários dos jogadores, mas ainda há pendências

O Cruzeiro fez mais um acerto financeiro no clube. Após quitar a folha referente a dezembro com trabalhadores do administrativo, categorias de base e futebol feminino, a diretoria da Raposa fez o pagamento de parte dos atrasados do elenco principal.Porém, ainda não há prazos para quitar tudo que é devido. - Previsão de regularizar 100%, ainda não. As receitas que a gente têm obtido, a gente têm direcionado para isso (pagamento de salários). Então, o administrativo a gente conseguiu quitar alguma parte. O futebol, hoje também, estamos fazendo alguns pagamentos parciais - disse em entrevista à TV Globo. O pagamento feito aos atletas é uma parte do total em atraso, faltando ainda complementar 13º e o restante da folha.