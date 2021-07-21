Cruzeiro quita parte dos salários dos jogadores de seu elenco

O Cruzeiro segue sua luta para manter em dia os salários do clube. Nesta quarta-feira, 21 de julho, a Raposa quitou parte dos vencimentos com boa parte dos atletas. Porém, não houve pagamento integral de uma folha salarial, e sim de de valores que estava atrasados com os jogadores. A meta é pagar também parte dos atrasados com os funcionários e colaboradores do clube, que sofrem com suas contas pessoais, sendo até ajudados por alguns atletas do clube. O Cruzeiro tenta reduzir sua dívida com os jogadores, funcionários, que estão pendentes desde 2020, com vencimentos salariais, 13º, férias e outros direitos sem acerto por parte do clube azul. A entrada recente de dois patrocínios para camisa ajudou a bancar parte dos salários dos seus colaboradores.