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futebol

Cruzeiro quita parte dos salários dos jogadores de seu elenco

O clube agora trabalha para fazer o pagamento dos vencimentos de seus funcionários...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 20:31

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 20:31

Crédito: Divulgação Cruzeiro
O Cruzeiro segue sua luta para manter em dia os salários do clube. Nesta quarta-feira, 21 de julho, a Raposa quitou parte dos vencimentos com boa parte dos atletas. Porém, não houve pagamento integral de uma folha salarial, e sim de de valores que estava atrasados com os jogadores. A meta é pagar também parte dos atrasados com os funcionários e colaboradores do clube, que sofrem com suas contas pessoais, sendo até ajudados por alguns atletas do clube. O Cruzeiro tenta reduzir sua dívida com os jogadores, funcionários, que estão pendentes desde 2020, com vencimentos salariais, 13º, férias e outros direitos sem acerto por parte do clube azul. A entrada recente de dois patrocínios para camisa ajudou a bancar parte dos salários dos seus colaboradores.

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