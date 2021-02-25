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Cruzeiro quita dívida com o PSTC e poderá registrar novos jogadores para o seu elenco

A Raposa encerra a pendência e terá a punição imposta pela CNRD, órgão ligado à CBF, que proibiu o time mineiro de ter atletas vindo de outros clubes...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 14:58

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 14:58

Crédito: Bruno Viana teve passagem curta pelo Cruzeiro, mas gerou mais um processo contra clube por não honrar dívidas-(Washington Alves/Light Press
O Cruzeiro está liberado novamente para registrar novos atletas para o seu elenco. Após a punição da FIFA, por uma dívida da Raposa com o Zorya, da Ucrânia, pela compra de Willian Bigode, em 2014, a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD), órgão da CBF, condenou o time mineiro em um processo envolvendo o zagueiro Bruno Viana, que veio do PSTC, do Paraná. Só que a Raposa efetuou o pagamento, que foi confirmado pelos dois clubes e a punição mineira está encerrada. A condenação ocorreu em março de 2020, mas somente no mês de novembro, que a punição só foi divulgada.
O PSTC abriu um processo contra a Raposa em 2017, requerendo 20% da venda feita pela Raposa do jogador para o Olympiacos, da Grécia, no valor de 2 milhões de euros, mais bônus de produtividade. Havia um acordo entre os clubes de que o Cruzeiro se comprometia a repassar o percentual ao time paranaense caso houvesse uma negociação.
CONFIRA A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA DINâMICA A equipe celeste não cumpriu o acordo, gerando o processo, sendo que os paranaense pedem R$ 1,3 milhão por sua parte no negócio. O Cruzeiro só poderia registrar jogadores para o elenco se fizesse o pagamento ao PSTC. O que aconteceu esta semana. Sendo assim, o Cruzeiro corre contra o tempo para conseguir ter todos os sete reforços contratados liberados a tempo da estreia no Campeonato Mineiro, sábado, 27 de fevereiro, contra o Uberlândia, fora de casa. O time azul precisa regularizar o zagueiro Eduardo Brock, o lateral Alan Ruschel, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto.

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