Cruzeiro quita dívida com o PSTC e poderá registrar novos jogadores para o seu elenco

Crédito: Bruno Viana teve passagem curta pelo Cruzeiro, mas gerou mais um processo contra clube por não honrar dívidas-(Washington Alves/Light Press

O Cruzeiro está liberado novamente para registrar novos atletas para o seu elenco. Após a punição da FIFA, por uma dívida da Raposa com o Zorya, da Ucrânia, pela compra de Willian Bigode, em 2014, a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD), órgão da CBF, condenou o time mineiro em um processo envolvendo o zagueiro Bruno Viana, que veio do PSTC, do Paraná. Só que a Raposa efetuou o pagamento, que foi confirmado pelos dois clubes e a punição mineira está encerrada. A condenação ocorreu em março de 2020, mas somente no mês de novembro, que a punição só foi divulgada.

O PSTC abriu um processo contra a Raposa em 2017, requerendo 20% da venda feita pela Raposa do jogador para o Olympiacos, da Grécia, no valor de 2 milhões de euros, mais bônus de produtividade. Havia um acordo entre os clubes de que o Cruzeiro se comprometia a repassar o percentual ao time paranaense caso houvesse uma negociação.