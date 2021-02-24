Cruzeiro quita dívida com o Guarani pela multa de Felipe Conceição

O Cruzeiro acertou mais um débito pendente nesta quarta-feira, 24 de fevereiro. O time mineiro pagou a multa rescisória do técnico Felipe Conceição, que tinha vínculo com o Guarani até janeiro deste ano. A equipe paulista alegou que o Cruzeiro ainda não havia quitado a dívida, cerca de R$ 100 mil, para liberar o treinador do seu contrato com o Bugre e assinar com a Raposa. Os dois times confirmaram o pagamento da quantia estipulada na multa.
Felipe Conceição tinha contrato com o Guarani até o fim de 2021, após fazer boa campanha na Série B, evitando a queda do Bugre e ainda se mantendo na briga pelo acesso até as ultimas rodadas do campeonato. Com a multa paga, a rescisão deve ser publicada no BID, da CBF, nesta quinta-feira, 25, e o contrato de Conceição deverá ser registrado pelo Cruzeiro. Sendo assim, o treinador poderá comandar o time celeste na estreia no Campeonato Mineiro, sábado, 27, contra o Uberlândia.