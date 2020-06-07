Cruzeiro quer monetizar redes sociais e negocia transmissão de jogos históricos do clube no Youtube

-Já está nos planos(transmitir jogos pelo Youtube), estamos em negociação- disse Léo Portela em resposta a um torcedor que fez o questionamento na rede social. A nova direção da Raposa já indicava ainda na campanha que poderia buscar novas fontes de receitas para o clube utilizando seus robustos números no Twitter, Facebook, instagram e Youtube. Por coincidência, a rede de vídeos é o local que a Raposa tem menos seguidores, pouco mais de 270 mil inscritos. E MAIS:Cruzeirenses fazem campanha por volta de Lucas Romero, mas Raposa pede cautela para viabilizar o negócioCruzeiro confirma venda do zagueiro Edu para o Athletico-PRCruzeiro escolhe Rodrigo Campos para cuidar das relações com parceiros e do sócio-torcedorEdílson diz estar surpreso com saída do Cruzeiro, mas evita críticas à diretoria do clube mineiroCruzeiro rescinde os contratos do meia Robinho e do lateral Edílson-O engajamento é fundamental(nas redes sociais). Isso para nós é muito bom. É isso que permite que daqui a pouco os parceiros estejam cada vez mais ao nosso lado. Esse é o futuro. É a produção de conteúdo do Cruzeiro e a distribuição de conteúdo do Cruzeiro através de suas próprias redes- disse o presidente Sérgio Rodrigues em live no canal oficial do clube, na última quinta-feira.