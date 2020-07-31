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futebol

Cruzeiro promove mais dois jovens da base para o time principal

O meia Alejandro e o lateral Danilo farão parte do elenco profissional, mas ficarão à disposição do time sub-20 quando for necessário...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 18:50
Crédito: Alejandro e Danilo engrossam as fileiras de jovens atletas do Cruzeiro em 2020-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O meia-atacante Alejandro e o lateral direito Danilo, ambos com passagens pelas seleções de base, foram promovidos ao time principal do Cruzeiro e serão aproveitados pela equipe nesta temporada. Os dois atletas realizaram exames de Covid-19 nesta semana, testaram negativo e a partir desta sexta-feira começam a treinar com o restante do grupo principal, sob o comando do técnico Enderson Moreira. Em decisão tomada pelos gestores do futebol do Cruzeiro juntamente com a comissão técnica, Alejandro e Danilo e outros jogadores da base que foram promovidos aos profissionais nesta temporada, defenderão o time sub-20, do treinador Rogério Micale quando necessário.
Ficha dos jogadores
ALEJANDRONome completo: Alejandro Santana ViniegraNascimento: 13/02/2002 (Ribeirão Preto-SP)Posição: Meia-atacanteAltura: 1,70m
DANILONome completo: Danilo Lisboa dos SantosNascimento: 20/06/2003 (Açailândia-MA)Posição: lateral direitoAltura: 1,69m

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