Cruzeiro promove mais dois jovens da base para o time principal

O meia-atacante Alejandro e o lateral direito Danilo, ambos com passagens pelas seleções de base, foram promovidos ao time principal do Cruzeiro e serão aproveitados pela equipe nesta temporada. Os dois atletas realizaram exames de Covid-19 nesta semana, testaram negativo e a partir desta sexta-feira começam a treinar com o restante do grupo principal, sob o comando do técnico Enderson Moreira. Em decisão tomada pelos gestores do futebol do Cruzeiro juntamente com a comissão técnica, Alejandro e Danilo e outros jogadores da base que foram promovidos aos profissionais nesta temporada, defenderão o time sub-20, do treinador Rogério Micale quando necessário.