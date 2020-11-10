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futebol

Cruzeiro procura Rafael Sobis mesmo em disputa judicial com o jogador

A Raposa fez uma proposta ao Ceará para trazer de volta o atacante, que deixou o clube mineiro em 2019 por não estar nos planos de Mano Menezes, então treinador...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 14:07
Crédito: Sóbis está no Vozão desde 2019, quando deixou o Cruzeiro por não estar nos planos de Mano Menezes-(Felipe Santos/Ceará
O atacante Rafael Sobis, de 35 anos, foi procurado pelo Cruzeiro para retornar ao clube mineiro. Atualmente no Ceará, onde chegou em 2019, por não estar nos planos de Mano Menezes, então treinador da Raposa, Sobis pode estar de saída do Vozão. O Cruzeiro fez uma proposta pelo jogador e aguarda posição do time cearense, pois Rafael Sobis é um dos principais atletas da equipe nordestina no momento. Ele fez 40 jogos e marcou oito gols pelo vozão. A vinda do atacante para a Raposa pode ser facilitada pelo Ceará, que pretende dar mais espaço para Felipe Vizeu, recém-contratado, e para Cléber, destaque da Copa do Nordeste deste ano. O negócio gera curiosidade, pois pouco tempo depois de deixar o Cruzeiro, Rafael Sobis acionou a Justiça do Trabalho cobrando R$ 4 milhões. O Cruzeiro foi condenado, em primeira instância, a pagar cerca de R$ 3,2 milhões, mas poderá recorrer da decisão inicial. Sobis chegou ao Cruzeiro em 2016, vindo do Tigres do México. Pela Raposa foi bicampeão da Copa do Brasil (2017-2018). A contratação junto ao Tigres gerou uma dívida com os mexicanos, que acionaram a FIFA e somente este ano, houve um acordo com o Tigres, reduzindo o valor do débito de R$ 17 milhões para R$ 9 milhões.

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