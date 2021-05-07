Cruzeiro pode receber até R$ 40 milhões em possível desapropriação da sua sede no Barro Preto

O Cruzeiro alocou, desde fevereiro, seus funcionários administrativos em um coworking, sistema de escritórios compartilhados, para reduzir custos que tinha com a manutenção da sua sede administrativa, no Barro Preto. E, com o prédio da sede sem uso, a Raposa busca uma forma de gerar receitas com ele. A solução pode vir de um acordo de desapropriação do prédio para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que pode render até R$ 40 milhões. O imóvel está avaliado em R$ 70 milhões, mas com um acordo, o valor pode ser reduzido. A informação é da Rádio Itatiaia, com o jornalista João Vitor Xavier, e confirmada pelo L!. Em mensagem publicada no Twitter, o Procurador Geral do Estado de Minas Gerais e chefe do Ministério Público, Jarbas Soares, confirmou que a finalidade de um acordo com o Cruzeiro é para "novo órgão de investigação do dinheiro público desviado", sendo que pode haver até um contrato de aluguel. Em nota, o time celeste disse que a mudança de sede é para reduzir custos e também gerar novas receitas para o clube. Confira a nota abaixo.