Cruzeiro perto de reforçar seu ataque com Wellington Nem e Keké

O Cruzeiro busca dois atacantes para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e já tem os nomes no alvo. A Raposa negocia com Keké, do Tombense, que fez um bom Campeonato Mineiro, sendo um dos artilheiros, e Wellington Nem, que foi revelado pelo Fluminense e estava no Fortaleza. Os dois atletas foram pedidos do técnico Mozart Santos para reforçar o setor ofensivo do time celeste, pouco eficaz na hora de marcar os gols que a equipe precisa. Keké, de 25 anos, deve chegar à Toca da Raposa neste sábado, 19 de junho para exames e assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada. aguardado até sábado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo, Já a vinda de Wellington Nem, de 29 anos, também deve assinar um acordo até o fim da Série B do Brasileirão. O jogador não estava sendo aproveitado no Fortaleza e o time mineiro surge como uma chance para voltar a mostrar o futebol que o levou para a Europa, no Shakthar Donetsk, da Ucrânia, depois de se destacar pelo Tricolor Carioca. No time cearense, fez apenas dois jogos, sem marcar gols.