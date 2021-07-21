Cruzeiro perde para o Remo em Belém e e fica cada vez mais perto da zona do rebaixamento

Atuação ruim e sem nenhuma força ofensiva e marcação frouxa parecem ter virado sinônimos de jogos do Cruzeiro, que foi derrotado mais uma vez, desta vez pelo Remo por 1 a 0, com um golaço de Victor Andrade para o time paraense. Foi a terceira vitória seguida do Remo, que agora ocupa a 11ª posição, com 16 pontos. Já a Raposa, que não vence há seis jogos, estacionou nos 11 pontos, ocupando a 16ª colocação, só que ao fim da rodada pode entrar na zona do rebaixamento. A partida em Belém foi outra tortura para o torcedor celeste, que vê sua equipe definhando a cada jogo e caminhando para ficar mais um ano lutando para não cair para a Série C. Um golaço abre o placar e aumenta o drama da Raposa Quando o Cruzeiro tentava pressionar o Remo, sofreu o gol. Aliás, um golaço de voleio, de Victor Andrade. O tento anotado pelo time paraense deixou os mineiros nervosos, o que gerou uma baixa produção. Remo marcando bem, mas com a ajuda da lentidão celeste​A equipe de Felipe Conceição, ex-treinador da Raposa, conseguiu neutralizar as jogadas de ataque do Cruzeiro. E ainda contou com a colaboração do time azul, que estava lento na transição de bola, sem movimentação na frente, facilitando a marcação do Remo. Expulsão de Matheus Barbosa levou o Cruzeiro a uma busca “suicida” pelo empate​Em uma falta boba, o volante da Raposa levou o segundo cartão amarelo, foi expulso, mas não tirou o ímpeto da Raposa em buscar o gol da igualdade. Porém, ir para cima, deixava espaços para o Remo, que ameaçou várias vezes o gol de Fábio. Valentia não falta ao Cruzeiro. Falta qualidade​Não se pode negar que o time treinador por Mozart Santos é aguerrido, se entrega em campo. Mas, continua repetindo o ano de 2020, quando um amontoado de jogadores tentavam vencer os jogos. O desenho de uma briga contra o rebaixamento parece ficar cada vez mais evidente para o time mineiro. Próximos jogos​A Raposa encara o Vila Nova-GO no sábado, 24 de julho, às 16h30, em Goiânia. O Remo terá pela frente o Londrina na sexta-feira, 23, às 18h, no Estádio do Café. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​REMO 1 X 0 CRUZEIRO Data: 20 de julho de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Baenão, Belém (PA)Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis (Ambos do RS)Cartões amarelos: Victor Andrade (REM), Igor Fernandes (REM), Rafael Sobis (CRU), Matheus Barbosa (CRU)Cartões vermelhos: Matheus Barbosa (CRU)Gol: Victor Andrade, aos 22’-1ºT(1-0) REMO (Técnico: Felipe Conceição)​Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes (Marlon, aos 34’-2ºT); Uchôa, Lucas Siqueira (Marcus Júnior, aos 9’-2ºT) e Felipe Gedoz; Dioguinho (Wallace, aos 20’-2ºT), Erick Flores (Arthur, aos 20’-2ºT) e Victor Andrade (Wellington Silva, aos 34’-2ºT). CRUZEIRO (Técnico:Mozart Santos)​Fábio; Norberto, Eduardo Brock, Rhodolfo e Jean Victor; Rômulo (Flávio, aos 31’-2ºT), Matheus Barbosa e Marcinho (Guilherme Bissoli, aos 8’-2ºT); Rafael Sobis (Thiago aos 31’-2ºT), Bruno José (Wellington Nem, aos 22’-2ºT) e Felipe Augusto (Dudu-intervalo)