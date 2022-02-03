Cruzeiro perde para o América e deixa a liderança do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro perdeu para o América, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (02), no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

A derrota deixou a Raposa sem a liderança do torneio estadual - agora ocupada pelo Atlético que venceu na rodada. O time celeste segue com seis pontos, mas agora na quarta posição do Campeonato Mineiro. O América, com o triunfo, está na vice-liderança, também com seis tentos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai a Poços de Caldas enfrentar a Caldense, no sábado, às 16h30 (de Brasília). Já o América recebe o Athletic, no mesmo dia, às 19h30, no Independência. Primeiro tempoO Cruzeiro iniciou a partida melhor. A movimentação celeste era mais agradável e conseguia ser mais agressivo na frente.

Isso durou, porém, até 15 minutos, quando Edu recebeu a bola e chutou para marcar. A comemoração, no entanto, foi pausada, pois o auxiliar marcou impedimento de forma errada.

Logo na sequência, além do gol mal anulado, Waguininho foi expulso. Isso porque ele agrediu o lateral-direito Patric e foi para os vestiários mais cedo.

Com esses acontecimentos, o Cruzeiro perdeu concentração. Minutos depois Patric marcou um belo gol. Em cobrança de falta perfeita, o ala viu a bola entrar bem no ângulo e saiu para comemorar com seus companheiros.

Aos 32, o América conseguiu ampliar. Ainda aproveitando o momento ruim do Cruzeiro, Alê recebeu o cruzamento de Patric e, de cabeça, ampliou a contagem para o Coelho.

O duelo terminou com muita reclamação dos atletas do Cruzeiro. Isso porque Waguininho foi expulso com apoio do auxiliar. Porém, em lance violento, Wellington Paulista acertou o rosto de Willian Oliveira e não foi dedurado pelo bandeira.

Segundo tempo

A Raposa voltou para a etapa final pressionando mais. As tentativas do Cruzeiro eram pelo lado esquerdo, que tinha mais técnica. O América tinha menos oportunidades, mas ainda assim tentava de alguma maneira.

Em uma das escapadas do Coelho, Alê pega a bola, arrancou pela direita, tabelou com o companheiros e, quando pegou a bola novamente, chutou rasteiro, mas a bola parou na trave.

A parte final do jogo foi sem emoção. O Cruzeiro, com um homem a menos, tinha dificuldades em campo, enquanto o América, com o placar favorável, já não buscava tanto o ataque.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO 0 x 2 AMÉRICA-MG

Data: 2 de fevereiro de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Felipe Alan da Costa e Marcyano da Silva Vicente

Gols: Patric, Alê (América)Cartões amarelos: Maicon, João Paulo (Cruzeiro); Patric, Maidana, Conti, Carlos Alberto (América)Cartões vermelhos: Waguininho (Cruzeiro)

Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)Rafael Cabral; Gabriel Dias (Bruno José), Geovane, Sidnei (Maicon), Eduardo Brock, Rafael Santos (Bidu), Oliveira, Machado (Adriano), João Paulo, Waguinho, Edu (Thiago)

América-MG (Técnico:Marquinhos Santos)Jori; Patric (Cáceres), Conti, Iago Maidana, Eder e João Paulo (Marlon); João Paulo, Lucas Kal, Juninho, Alê, Everaldo (Carlos Alberto), Felipe Azevedo, Wellington Paulista.