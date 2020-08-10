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Cruzeiro perde o atacante Stênio para o duelo contra o Guarani-SP

O jogador sofreu uma contusão no ombro esquerdo no jogo contra o Botafogo-SP e não poderá encarar o Bugre nesta terça-feira, 11 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 17:23

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:23

Crédito: Stênio, que é cria da base celeste, vinha sendo titular com Enderson Moreira-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro não terá o atacante Stênio, que foi titular do na estreia da Série B contra o Botafogo-SP, para o jogo desta terça-feira, 11 de agosto, diante do Guarani-SP, valendo pela segunda rodada da segunda divisão nacional, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
Stênio, de 17 anos, sofreu uma contusão no ombro esquerdo durante o jogo contra o Botafogo-SP, sábado, 8, quando o time mineiro bateu os paulistas por 2 a 1. O Cruzeiro informou que Stênio será reavaliado durante a semana para verificar se ele estará pronto para o jogo do próximo domingo, 16 de agosto, às 16h, contra o Figueirense, em Florianópolis. O jogador é oriundo da base cruzeirense e foi titular com da equipe comandada por Enderson Moreira nas quatro partidas disputadas após o retorno do futebol, em julho.

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