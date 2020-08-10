Cruzeiro perde o atacante Stênio para o duelo contra o Guarani-SP

O Cruzeiro não terá o atacante Stênio, que foi titular do na estreia da Série B contra o Botafogo-SP, para o jogo desta terça-feira, 11 de agosto, diante do Guarani-SP, valendo pela segunda rodada da segunda divisão nacional, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Stênio, de 17 anos, sofreu uma contusão no ombro esquerdo durante o jogo contra o Botafogo-SP, sábado, 8, quando o time mineiro bateu os paulistas por 2 a 1. O Cruzeiro informou que Stênio será reavaliado durante a semana para verificar se ele estará pronto para o jogo do próximo domingo, 16 de agosto, às 16h, contra o Figueirense, em Florianópolis. O jogador é oriundo da base cruzeirense e foi titular com da equipe comandada por Enderson Moreira nas quatro partidas disputadas após o retorno do futebol, em julho.