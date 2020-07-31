Cruzeiro perde mais um processo e terá de pagar R$ 1,3 milhão ao atacante camaronês Joel

O Cruzeiro sofreu outra derrota Justiça do Trabalho em ação movida por ex-atletas do clube. O camaronês terá direito de receber R$ 1,3 milhão pela ação movida pelo jogador, após deixar a Raposa, em junho passado. A decisão do judiciário, expedida pelo juiz Adriano Soriano Lopes, chegou a esse valor com base nos pedidos feitos por Joel. O Cruzeiro pode recorrer da decisão, que ainda é em primeira instância. Joel, que estava vinculado ao Cruzeiro desde 2015, mesmo tendo feito apenas 27 jogos, já que foi emprestado várias vezes para outros clubes, tendo poucas chances na Raposa, acionou o time mineiro na Justiça salários atrasados de setembro a novembro de 2019, mais saldo de oito dias do salário de dezembro, férias (acrescida de 1/3), 13º salário e multas pelos atrasos, previstos. na CLT. Na mesma decisão, o juiz do caso determinou que que o Cruzeiro coloque na carteira de trabalho de Joel, o salário de R$ 180 mil, referente aos meses de maio a dezembro do ano passado. O processo corre 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.