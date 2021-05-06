Cruzeiro perde Estevão William, de 14 anos, joia da base cruzeirense, para o Palmeiras

O Cruzeiro perdeu um dos seus jovens mais promissores e personagem emblemático na descoberta de esquemas de corrupção e desvios no clube. Estevão Willian, o Messinho, completou 14 anos, e acertou sua ida para o Palmeiras. O vínculo ainda não é profissional. Mas, o acordo com o Verdão já consta no Boletim Informativo Diário (BID) e com 14 anos, ele já poderia assinar um contrato nesta quinta-feira, com contrato de atleta profissional. Messinho estava no Cruzeiro desde 2017 e teve o seu nome envolvido no escândalo de irregularidades do clube, revelados em maio de 2019, durante a gestão Wagner Pires de Sá e Itair Machado, ex-vice de futebol. O Cruzeiro disse que a saída de Estevão está sendo tratada internamente. O pai do garoto, Ivo Gonçalves, também é réu em alguns processos por ter envolvido o filho em negociações não permitidas pela legislação brasileira e internacional, como a cessão dos direitos do jovem a terceiros, que é proibido. Estevão Willian era tratado como joia da base e sua fama já ia além da Toca da Raposa, pois com 10 anos assinou um contrato de patrocínio com a Nike. A Raposa tentou manter o jogador no seu elenco, oferecendo um contrato de longa duração, assessoria e todo suporte para o garoto ser promovido ao time profissional no futuro. Porém, os responsáveis por Estevão recusaram e optaram por fechar com o Palmeiras.